In hac editione "Demi Pecuniae" fulgur rotundum, exercitum Jim Cramer suum velox in variis lignis a salutatoribus donatum dat. Hic sunt eius sensus:

1. Norfolk Southern: Cramer Norfolciae Southern decenter pretium esse existimat, affirmans nunc in suo gradu vilissimo diu esse. Monet emptores ut radicem gradatim mercantur, in gradibus, initio 50 uncias emendi et deinde exiguum intinge exspectantes antequam plus emerent.

2. Sofi: Cramer suam spem pro Sofi exprimit, notans stirpem iam duplicatam sed perseverare posse surgere.

3. VinFast: Cramer vehementer admonet ne collocandae in VinFast. Carentiam venditio autocinetorum effert et a societate abesse suggerit, efferens ne stirps publica mercatura esset.

4. PG&E: Nullum commentarium vel commendatio specifica data est de PG&E.

5. Arrowhead pharmaceutica: Cramer detegit se currently vitat nervum qui pecuniam amittit. Commemorat se plus indigere informationibus de Arrowhead Pharmaceuticis antequam eam considerans ut obsidionem potentialem.

6. Accenture: Cramer laudat Accenture pro suo CEO, Julie Dulcis, quem eximiam considerat. Exaggerat Accentumus negotia adiuvare in multiplicitatibus technologiarum navigandi et uti "digitizer".

7. Pharmaceuticorum Alnylam: Nullum commentarium vel commendatum specificum circa Alnylam pharmaceuticum datum est.

Gravis est notare has opiniones celeres esse a Cramer in fulmine rotundi segmenti provisum et non debet videri consilium obsidendi comprehensivum. Obsidores incitantur ad investigationes accuratas et analysin deducendas antequam aliquas decisiones obsidendi efficiat.

sources:

- "Pecunia insania" cum Jim Cramer, CNBC (www.cnbc.com)