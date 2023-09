Ubisoft est XDefiant moram post Certification negata sed sapien ac Xbox

Ubisoft ludus venturus, XDefiant, moratus est propter certificationem proventus e PlayStation et Xbox. Exsecutor ludi effector, Mark Rubin, renovationem cum lusoribus per cursorem diarii communicavit, explicans Ubisoft ludum certificationis mense Iulio subiecisse. Autem, in medio Augusto, XDefiant accepit exitum "Non Transi".

Rubin admisit se operis obsequia minora esse et affirmavit, "Si factum esset, tum in fine Augusti navem esse potuissemus. Sed non fecit, et sic tres ultimas ad quattuor septimanas defixos eas quaestiones consumpsimus et ad aliam submissionem procinctu sumus".

Bonus nuntius est XDefiant primis partibus intra duas hebdomades denuo remitti, significans remissionem possibilem in medio ad finem Septembris. Nihilominus, Rubin etiam mentionem fecit "vesimile missionis" ubi lusus condicionem transigere potest, inde in die Uno commissura cum finalibus fixis. Hoc impulsum emissionis date ad mane/medium Octobrem.

XDefiant, initio anno 2021 ut titulus Tom Clancy introductus est, iam aliquot mensibus hisce versionibus beta pervasit. Rubin explicavit causam Ubisoft non denuntiavit firmam remissionis diem esse, quia putant beta probationes reales esse probationes, non modo eventus venalicium. Propositum est opiniones pretiosas colligere et efficere, perpolitum ac iucundum experientiam ludumque.

Rubin cursorem diarii conclusit confirmans diem emissionis quamprimum fore, cum diligenter operantur quaestiones ad obsequia compellare et ad signa inquisita per tempus sedis et Xbox positos occurrere.

