Comcast et Collegio Communitatis Comitatus Baltimorensis (CCBC) copias coniunxerunt ut programmatum Navigatoris digitalis emitteret quae ad connectivity et digitales artes in area Baltimore emendandas intendebat. Propositum CCBC alumni exercitatis adhibebit ad incolas adiuvandos, inclusos CCBC studentes, repagula superabit ad recipiendas online tales ut parabilis, accessus ad machinas et artes digitales.

Per $150,000 dona e Comcast, prope duodecim CCBC studentes conducti et exercitati sunt sicut Navigatores Digitales. Hi navigantes incolas de opibus illis educabunt et adiuvabunt eos coniunge ad altiorem celeritatem interretialem pro schola laboris et inquisitionis officium.

Comcast etiam promovet exclusivum interretialem agit et dilatat verbum de programmate conectivitatis foederati imperio praestanti (ACP). ACP praebet homines qualificativum cum $30/mense beneficium erga libellum interrete eorum. Elit blandit blandit lorem domum interrete per Comcast Essentialia vel Internet Essentialia Plus nullo pretio adhibetur, semel ACP beneficium applicatur.

Exemplar Navigator Digitalis efficax probatum est in occludendis inaequalitatibus socialibus oeconomicis dividendis et deminutis. Secundum recentem studium a Boston Consulting Group, supra 65% de conventibus circumspectis qui usus Navigatoris digitalis operas interrete accessum aut tabulam computatoriam aut domi nactus sunt. Accedit, plus quam 85% conventi nuntiaverunt utentes interrete frequentius, et multae emendationes in sanitate et accessu ad postulata fundamentalia viderunt.

Baltimore Comitatus exsecutivus Johnny Olszewski officium suum expressit claudendi digitalis dividendi et laudavit programmatum Navigatoris Digitalis pro studentibus adiuvandis et sodalibus communitatis iunctis et de nova technologia discendi.

Comcast navavit operam ad aequitatem digitalem promovendam in communitatibus quibus inservit. In sola Maryland, Comcast $28.8 decies centena millia nummi et in-genus contributiones locorum non fructuum collocavit. Societas etiam per 40 Zonas in Maryland collocavit ut liberum WiFi ministerium centra communitatis praeberet.

Societas inter Comcast et CCBC est pars Project UP, Comcast $1 miliardis obligationis ad aequitatem digitalem procedendi. Haec societas in priore collaboratione aedificat ut altam celeritatem penitus afferat ad residentias antea ignobiles in Comitatu Baltimore Septentrionali.

Hoc incepto, Comcast et CCBC intendunt ut pontes digitales dividerent, studentes ditare, et curare ut praebenda interrete non impedimentum sit successu academico et curriculo.

sources:

- Aenean interdum accumsan luctus

- Community College of Baltimore comitatus website