Impressivum Scala Urbium: Skylines 2

In recenti demo sessione apud Gamescom, Ventura Urbes: Skylines 2 histriones cum ingentibus spatiis scaenicis impresserunt. Tabulae geographicae in ludo circiter 5 temporibus sunt ampliores quam illae in Urbibus originalibus: Skylines. Praeruptus harum spatiorum ambitus apparebat ut histriones zoomed et intellexerunt cameram modo abeuntem et abeuntem esse.

In demo, scaenicus in tabula scenica fjord cum temperatura climatis posita est. Nullam docebat fundamenta collocationis viae, aquae et electricitatis nexus, et zoning pro locis residentialibus, industrialibus et commercialibus. Sed lusor magnitudinem area ludibrii minoris aestimavit et insciens in parva portione tabulae suas aedificia congesta est. Cum purgamentorum fistulam ad mare procurrentem creare debebant, scalam tabulae per miliarium tibiam porrectam intellexerunt.

Experientia illustravit ludio initiali "incredibile oppidum cogitandi." Effectio magnitudinis spatii ludibrii erat et opprimens et excitans. Intuitive menus tutoris provisum est ad quaslibet quaestiones emendandas, ut curam incolarum circa defectum hospitalis vicini et pollutionis a statione potentiae.

Quamvis initiales errores, lusor ludum delectabilem et saturitatem invenit. Aedificia spectans ascendunt et utentes menus intuitive ad quaestiones electronicae perveniunt sensum perficiendi creatum. Sicut lusor prospicit ad ludendas Civitates: Skylines 2 in plena, agnoscunt necessitatem plus discendi de consilio et administratione rerum oeconomicarum.

Super, Civitates: Skylines 2 pollicetur offerre lusores experientiam immersivam et expansivam, cum mappis quae permittunt magnam urbem aedificare et opportuna deliberationis.

