Cisco interim laborantes emisit ut nullam nuditatem hodiernam in quibusdam suis VPN productis interpellaret quae ab oppugnatoribus redimendis abutuntur. Vitium, ut CVE-2023-20269 investigatum, in remoto accessu VPN existit notae Adaptivae Securitatis Cisco Appliance (ASA) et Ignipotens comminatio defensionis (FTD) programmatis acervi. Impugnatores vim suam in vulnerabiles machinas perrumpere possunt, temptando omnia possibilia vel verisimile usoris-password junctiones. Attamen, si multi-factores authenticas cum validis documentorum loginrum configurantur, vulnerabilitas mitigari potest.

vulnerabilitas oritur ex impropria separatione authenticationis, auctoritatis, et rationis inter varias rationes systematis VPN. Secundum Cisco, vitium oppugnatorem authenticas praeterire non permittit, sed vim violentam potius efficit ut impetus validos usoris tesseraeque coniunctiones cognoscat. Cybercriminales cum Augusto vulnerabilitate fictare conati sunt.

Cohors redemptrici Akira unus est globus qui Cisco VPNs targeting fuit qui authenticas multi factores non configurati sunt et logins violentis violentis vulnerabiles sunt. Secundum firmam securitatem Rapid7, saltem 11 clientes ab infectionibus redemptionis a Martio ad Augustum ob has intrusiones affecti sunt. Victimae varias industrias in quibus sunt sanitatis, muneris professionalis, fabricandi, et olei et gasi.

Cisco commendat upgradationem ad certum programmatum emissionem semel in promptu, et interim operans operas ad defendendum contra impetus. Haec includunt configurantes dynamicam accessum consilium (DAP) ad constituendum cuniculum VPN terminandum et constituendum VPN optionis simultanei-logorum ad nihilum nisi adhibito Defalte Group Policy pro accessu remoto VPN. Enableing logging is also is important to catch violent-vis conatibus.

In fine, exsequens multi- factor authenticas et recte configurans, crucialus est ne abusio huius vulnerabilitatis in Cisco VPNs. Admins etiam operariorum commendaticiis adhibere debet donec plenitudo plena augeatur.

