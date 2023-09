US Cybersecurity Agency Monet de Critica Passibilitatem in Apache RocketMQ

US cybersecuritas et infrastructurae Securitatis Agency (CISA) criticam vulnerabilitatem in Apache RocketMQ distribuit, nuntium ac suggestum effusum distribuit. Idolum ut CVE-2023-33246, haec vulnerabilitas actores minas patitur ut officinas RocketMQ facias et varias stipendia explicant, cum fossores Monero cryptocurrency. Quaestio sine authenticatione abutitur et ab operatoribus DreamBus botnet cum saltem Iunio levata est.

CISA monet foederati institutiones ut suas Apache RocketMQ officinas ad versionem securam renovare vel usum producti omitti, si diminutio fieri non potest. Vulnerabilitas oritur ex vitio consilio, quod oppugnatores ad imperata facienda utentes systematis RocketMQ permittit utendo functionis configurationis renovationis vel protocollo contentorum fabricandi RocketMQ.

Ad ictum huius vulnerabilitatis ulterius intelligendum, indagator ad vulnerabilitatem intelligentiae suggestum VulnCheck, Jacob Baines scapham gessit et circiter 4,500 systemata cum expositorum RocketMQ Nameservatoribus invenit. Cum multae harum systematum potentia melpots ab investigatoribus institui possent, Baines etiam varias stipendiarias malitiosas detexerunt, suggerentes implicationem plurium minarum histrionum.

Etsi quidam exsecutabilium omiserunt postquam RocketMQ ostentant mores suspectos opprimunt, nunc non detecti sunt ut malitiosi per tormenta antivirorum in Viris Totalis perscrutans suggestum. Baines elucidat quod cum unus tantum adversarius publice cum CVE-2023-33246 sociatus sit, saltem quinque actores vulnerabilitatem opprimunt.

Users valde monuerunt ut officinas suas RocketMQ ad novissimam versionem renovarent, sicut renovatio ad hanc vulnerabilitatem criticam in promptu est.

Fontes: CISA, NIST, Jacob Baines

definitiones:

CVE-2023-33246: Vulnerabilitates et Exposures communes (CVE) identifier ad vulnerabilitatem criticam in Apache RocketMQ inventae.

Apache RocketMQ: Distributa suggestus et liquidus

Faciendum, uti a vulnerability vel vitium in software ut alienum accessum vel actus malitiosos praestare

Payload, malitiosa software vel codice qui traditur vel supplicium cum abutitur a vulnerability

Cryptocurrency fossores: A programmatis computationalibus opibus utetur ad cryptocurrencies meas ut Monero

Honeypot, A inlecebras ratio seu network disposito ad attrahunt et captionem potentiale oppugnatores