Sony retegit quattuor Novum Crystal DUXERIT Propono pro productione Rectum Applications

Sony Electronics seriem VERONA induxit, comprehendens quattuor cristallinas ductus demonstrat speciatim designatas ad applicationes producendi virtuales. Hae ostensiones incorporant progressiones technologicas et initus a filmmakers ad liberandum qualitatem superiorem et efficientiam pro effectibus virtualibus in camera (VFX). Clavis technologiae quae in progressione VERONA ostensionibus adhibitae sunt, technologiae profundae et Anti-cogitationis superficiei sunt. Simul, hae technologiae expressionem nigro-gradu augent et oppositorum minuunt detrimentum, quod lumen ab vicinis tabulis DUCTUS et studio instrumenti accendi, minuendo post productionem tempus et impensas. Magno splendore 1,500 cd/m2 et color late gamut super 97% DCI-P3 obtegens, VERONA ostendit experientiam visualem realem offerre. Amplius, ostentationes plumae summus perficientur DUCTUS coegi ut altas reficiant rates usque ad 7,680Hz, extenuando artificia scanline in camera footage.

Sony Electronics arcte cum ducibus industriae operam navavit ut facilem institutionem et versatilem VERONA in occasus productionis ostentaret. Repraesentationes cum instrumento arcae 1:1 designantur, manubriis facilibus, paxillos locantibus, et vecte-typo mechanismo densis, qui sine instrumentis operari possunt. Accommodari etiam possunt ad consilia curva, tentoria, ac positis DUXERIT, multiplex tegumenta sustinens usque ad 23 pedes alta. Secundum Kevin O'Connor, Senior Director of Cinematicae Productionis Solutionum in Sony Electronics, VERONA ostendit esse essentiale elementum in seamlessly integrando regna realia et virtualis in productionibus virtualibus.

Series VERONA ad umbraculum Sony ostendetur in adventu IBC eventum Amstelodami, et expectatur praesto esse emptione in Spring 2024 .

Source: Sony Electronics

TECNO mittere Primum Flip Phone, PHANTOM V Flip 5G in praetoriae eventu

TECNO, notam technologicam, deductionem primigenii sui semper telephonici, phantasmatis V Flip 5G denuntiavit, in exspectatione Flip in Style TECNO flagship Productum Launch 2023 eventum in Singapore die 22 Septembris. Hic eventus aestheticos luxuriae gradu componet. cum vitae provectae. Introductio phantasmatis V Flip 5G officium TECNO demonstrat novas factorum formas explorandi et stilum et functionem telephoniorum reducendi. Novus flip telephonicus adsimilat cum TECNO scriptor "Ite Premium" global negotium belli, quod tendit ad machinas magnas machinas faciendas, provectis technologiis cum auctorum consiliis integrandis.

Praeter V Flip 5G, TECNO novum TECNO MEGABOOK T1 2023 14 digitis laptop etiam deteget, quod ante IFA Berolini 2023 iactum est. His novis oblationibus TECNO studet ut usores qui et stilum et stilum aestimant. deinceps cogitans technologiam in artibus.

Source: tecno

Kandao inducit QooCam3 a CCCLX-Degree Actionis Camerae

Technologia Kandao novissimum productum suum nuper detexit, QooCam3, 360 gradum actionis camerae ad casus capiendos destinavit. The QooCam3 lineamenta duplices piscosae lentium, quae varios angulos capere possunt, efficiens video 360 gradum attonitus in 5.7K 30FPS et alta resolutio 62MP imagines panoramicae. Cum apertura lato F1.6 et duobus sensoriis 1/1.55-inch, QooCam3 bene in condicionibus humilibus peragit. Modus camerae DNG8, cum programmate RAW + coniuncto, singula auget, octo fasciculos in uno corpore capiens et eas mergens, in qualitate ultima imaginis consequens.

Praeter facultates suas photographicas ac video facultates, QooCam3 360 gradum audio Ambisonic, tradens sonum spatialem et immersivum ad visivas complendas. In camera etiam processus Audio SuperSteady features, curans ut directio soni recte cum camera gyrationis in dirigendo perpendatur. Aliae notabiles notae includunt SuperSteady Stabilizationem 2.0, 360-gradus correctionis horizontalis, IP68 IMPERVIUS et dustproof rating, responsive tactus imperium in 1.9 inch LCD touchscreen, et delapsum 1600mAh pugna diuturna.

The QooCam3 by Kandao is available for purchase price of $349.00.

Source: Kandao Technology