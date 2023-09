Dell communicavit cum Universitate Limerici (UL) in Hibernia ad investigationem cancri promovendam per intelligentiam artificialem (AI). Collaboratio speciatim in cura aegros cum lymphoma B-cellula intenditur, celerius diagnosi comprehendens, curationem auctam et diuturnum exitum emendavit.

Ad hoc assequendum, Dell evolvit AI suggestum qui suis novis repositionis vestimentis et PowerEdge ministrantibus utetur. Hoc suggestum in UL's Digitalis Cancer Investigationis Centre multiformis oecosystematis insertum est et digitales geminos aegrorum creare potest. Hae digitales gemini adiuvabunt inquisitores variis modis, biomarotarii experimenti cancri acceleratos, altiores perceptiones in curationes aptas acquirens, et personales therapias evolvendo secundum singularum notarum tumorem.

Cum pathogenesis harum malignitatum intelligendo, investigatores etiam facultatem habebunt aditus porttitor therapeuticos excogitandi. Exempli gratia, partes collagenis investigare possunt intra micro-ennationem tumoris in dilatatione cellulis carcinomatis per totum corpus et systematis nervosi centralis.

Societas inter Dell et UL expectatur ut ad cognitionem evolutionis cancri accedat et diagnosi et curationi optiones aegros cancer patientibus praesto augeat. Per hanc cooperationem tendit ut cancer investigatio clinica ad novum gradum capiat, tandem aegros et valetudinis professionales globaliter prosit.

Source: University of Limericum (UL)

definitiones:

1. Lymphoma B-cellula: Genus cancri quod cellulis sanguineis albis afficit vocatur B cellulae. Fieri potest in variis corporis partibus ac subtypes existere.

2. Biomarker probatio: Processus cognoscendi specificas moleculas vel mutationes geneticas quae praesentiam vel progressionem morbi indicant.

3. Digital gemini: Virtuales repraesentationes obiecti seu vitae realium systematum quae adhiberi possunt ad analysin, simulationem, et optimizationem.

Source: University of Limericum (UL)