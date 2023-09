Resolutio Ludi Developing Demeo pro Apple Visionis Pro

Ludi resolutio denuntiavit se active enucleare versionem realitatis virtualis (VR) et rem mixtam (MR) tabulettae RPG simulatoris, Demeo, pro exspectando Apple Vision Pro tincidunt. Visio Pro, primo anno proximo dimittere, computatio infabilis est quae in communitate VR/MR valde anticipata est. Demeo unus ex primis VR/MR ludis pro fabrica confirmandus est.

Demeo primum in anno 2021 immissus et renovationem realitatis mixtae anno praeterito accepit qui permisit in-venationibus obiectis super realem mundi positis per cameras per capita compatibles. Nunc, "re mixta 2.0" renovatio pro ludo addit subsidium manu-tractionis liberorum et facultatem multiplicium users in eodem cubiculo ut res mixtas res supellex in eodem loco videat.

Apple Visio Pro principaliter in MR apps feruntur quae in intuitu mundi reali iaci possunt et moderatoris moderatoris non utitur. Ludi resolutio cogitat ut facultates Visionis Pro plene utantur offerendo tam plene virtualem lusionem quam integrationem cum imaginibus transeuntibus.

Resolutio Ludi co-conditor et Praeses Paul Brady incitationem significabant circa possibilitates technologiarum manus-tragulationes, dicentes, "Proventus in manu-vestigatione non solum possibilem sed incredibilem appellando futuram liberam fecerunt." Societas credit compositionem elementorum realium et virtualium in MR experientias esse quod ea vere magica facit.

Dum Apple denuntiavit in titulis super 100 Apple Arcade ludibilibus in Visione Pro se fore, parva mentio VR et MR pro fabrica facta est. Nihilominus, cum Demeo inclusione et machinae unitatis auxilio pro VisionOS disponibilitate, plus ludi denuntiationes in horizonte esse possunt sicut accessus hardware launch in.

Ludi resolutio suum officium ad rem ludum mixtam expressit et affirmavit dimidium laboris sui molestie dedicatum esse titulis MR explicandis pro variis machinis in 2024 et ultra. Successus Demeo in Apple Vision Pro determinare potest utrum experientiae futurae e Resolutione Ludi ad tribunal veniant necne.

Fontes: Ars Technica

definitiones:

-- Virtual Realitas (VR): Experientia simulata quae potest esse similis vel omnino differt a mundo reali.

– Rerum mixta (MR): Coniunctio realium mundi et elementorum virtualium inter se inter se cohaerentium.

– Passthrough: Facultas ad cameram expediti headsets ad demonstrandum realem mundum obducta obiectis virtualibus.

– Manu-trago: Technologiae quae machinas manus manus deprehendere et interpretari permittit sine necessitate moderatoris manutenendi.

- Unitas Engine: Popularis lusus progressionis suggesti usus ad creandos ludos tam 2D ​​quam 3D.