Bun 1.0 Ships as Node.js and Deno Alternative

emissio Bun 1.0 notas excitantis momentum ad tincidunt quaerens ieiunium alternative ad Node.js et Deno. Bun, designatum esse gutta-in substitutione Node.js, promittit celeritatem et facilitatem usus augeri. Per emissionem livestream, turma Bun suam incommoditatem suam perficiendi illustravit, tabellas scribens usque ad ter velocius quam Node.js et imagini legendi eadem celeritate.

Bun, a Oven conditus, etiam Bun toolkit induxit, cum Cun runtime gemma coronae esset. Runtime est retrorsum-compatible reponenda pro Node.js et facultatem habet Typescript currendi et TSX fasciculi nullis dependentiis necessariis. Una commoda praecipuorum Bun celeritas est eius, cum signanter velocius initium temporis ad npm comparatum est. Secundum Ashcon Partovi, procurator producti apud Oven, npm circiter 150 millium secundorum capit ut litteras in MacBook Pro currens incipiet, dum Bun in tantum XXX millium secundorum incipit, experientiam instantaneam praebens.

In Probationibus probat, Bun outperformed tam Node.js et Deno. Uno exemplo, HTTP tracto currente, qui paginam ministrantis latus cum React reddebat, Bun circa 68,000 petitionum secundorum tractavit, ad 29,000 et 14,000 pro Deno et Node.js, respective. Alia probatio demonstravit Bun superiores petitiones secundas cum coniunctionibus concurrentibus consecutum esse, Node.js et Deno peractum.

Etsi celeritas significativa utilitas Bun est, tincidunt considerare debet alias res legendo runtime. Deno, exempli gratia, salutem prioritizat, tincidunt utendi fasciculis e communitate sine sollicitudinibus de periculorum systematis potentialibus. Node.js, e contrario, nuper in meliori observantia et securitate notavimus. Certamen inter hos runtimes naturam JavaScript runtime evolutam effert.

Bun adhuc opus in progressu est, cum turma hodiernae operae in quaestu fenestrae versionis sursum et currit. Nihilominus, cum infigo persecutione et facilitate usus, Bun ostendit magnas potentias ut jocus ad Node.js et Deno.

sources:

- X (Twitter) - Jarred Sumner: https://twitter.com/sumner_jarred/status/1560056116295833615

- X (Twitter) - Ashcon Partovi: https://twitter.com/ashconpartovi/status/1560577289605390336

- X (Twitter) - Shalini Tewari: https://twitter.com/shalinimtewari/status/1560735581553985030

- Iacobus Konik - Snky: https://snky.dev/posts/bun-a-new-js-runtime-vs-node-js-and-deno