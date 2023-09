Gearbox Entertainment, inclitus lusus elit et publisher author seriei popularis sicut Borderlands, Remnant, et Homeworld, mox emigrare possunt vias cum comitatu suo parente, Societas amplexus. Renuntiationes indicant Societas amplexus considerans se de Gearbox Entertainment venditurum partem consilii permanentis restructure.

Societas amplexus recentibus annis recognitionem acquisivit ob numerosas acquisitiones tincidunt, editores et proprietates intellectuales. Nihilominus, haec inclinatio versa est post incassum pactum cum imperio Saudi Arabia-fundato Ludi Socii Group. Postmathes vidit Amplectentem Societas abicere tincidunt et claudendi studiosos, cum recentissima clausura esse Volitionis, quae author est seriei Sanctorum Row acclamatae.

Dum Societas amplexus rem publice non commentatus est, inscriptio interna ab Gearbox principali communicationis praefecto, Dan Hewitt, a Bloomberg impetrata, confirmat venditionem potentialem vel restaurationem Gearbox Entertainment tamquam rei independentis. Mortis asserit "basem causam esse quod Gearbox pars amplexus manet", sed etiam commemorat alias optiones considerandas esse. Sors Gearbox Entertainment incertus manet, et speculatio verisimiliter in hebdomadibus proximis sequitur.

Quamvis successus ludorum sicut Borderlands 3 et reliquiae II, contemplatio sodalitatis amplectens vias emigrandi cum Gearbox Entertainment indicat mutationem in consilio incrementi societatis. Adventus hebdomades et menses cruciabuntur ad determinandum futurum de Gearbox, quod societas facta est arcte monitor.

