Star Trek: Infinitus: Ludus verso pro Trekkies et Strategy Enthusiastarum

Paradoxum Interactive et velox gigantis Entertainmentum copias coniunxerunt ad ludum solvendum qui Alpha et Beta quadrantes verterent. Superscriptio stella Trek: Infinitum, hoc novum spatium Sim licenter ab Paramount Consumer Products et in promptu erit pro Mac et PC users die 12 Octobris 2023 .

Ad exploratores spatii avidi, opportunitas est praecellere ludum et perks exclusive lucrari. Hae optiones includunt pro Star Trek: Decks inferiores uniformes, accessus ad Cerritos USS, navis scientia minor nationibus in secundo Contacto modo disposita, et Klingon exclusiva consiliarius vocis lineae.

Ob experientiam premium, Deluxe Digital Edition (DDE) plus quam iustum nucleum praebet. Artium digitalem, sonum officialem, et in-venationem musicae involucrum de modos musicorum classicorum ab universo Star Trek.

Decennia ante Star Trek: Postera Generatio, Star Trek: Infinitas scaenicos permittit ut factionis suae electae potiretur: Foederatio Planetarum, Romulana Stella Imperii, Unio Cardassiana, vel Imperium Klingon. Histriones politicae galacticae, oeconomicae imperii, primum contactum missionum cum ignotis speciebus exercebunt. Ludus fidelis manet in Star Trek lore dum novas fabulas ad explorandum introducit.

Trek Star: Infinitum positum est die 12 Octobris 2023 mittere, pro Mac et PC utentibus. Fans libertatis spectare possunt se in universum Star Trek immergentes et suam viam in galaxia fabricantes. Vivite diu et felices, ludi!

