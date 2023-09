Bank Angliae vocat ad National Colloquium in Digital Pound Privacy Curas

Ripae Angliae (BoE) Prorex Praefectus designatus Sarah Breeden "conversationem nationalem" appellavit ad publicas curas circa intimitatem implicationum de librae digitalis versionis ambiente. Ministerium oeconomicum BoE et UK explorati facultatem habuerunt libram digitalem introducendi in proximo futuro. Nihilominus, critici arguunt nummariam nummariam posse imperia monitorem singulorum 'expendere et mores inpedire negotiaque nummaria' efficere.

Breeden necessitatem illustravit ad res secretas petendas et dialogum apertum de argumento promovendum. Illa inculcavit libram digitalem pro fundamento omnium transactionum digitalium inserviturum esse, fiduciam in moneta procurans. Tamen confessa est provocationes esse in secreto gerendo ac definiendo munus civitatis in relatione ad monetam digitalem.

Secretae curae de programmabilitate etiam a Breeden agnitae sunt, qui necessitatem illustraverunt ut leges ac leges condicionesque conderent ad has quaestiones electronicas.

Breeden porro inculcavit secretum etiam esse prioritatem cum currencies digitales sector-privatas considerans. Ostendit undecim nationes iam versiones digitales suarum currencies evolvisse et subsidia Foederalis possibilitatem etiam considerare.

Ictum in stabilitatem oeconomicam alia clavis est consideratio pro Breeden. Responsiones ad consultationem publicam de libra digitali hoc anno postea edentur, providens ulterius perspicientiam in varias propositionis aspectus.

Notatu dignum est Breeden opinionem dimisisse monetam digitalem promptitudinem pecuniae a criticis propositam tollere.

Fontes: Reuters

definitiones:

- Digital libra: Versio digitalis monetæ UK, libra sterlingorum.

-- Bank Angliae (BoE): Ripa centralis Britanniae.

– Secretorum curas: Sollicitudo circa tutelam informationum personalium et singularum iurium secretorum.

- Programmability: Facultas scribendi codicem vel instructiones pro computatrali vel digitali ratione ad certas functiones vel munia exsequenda.

- De stabilitate oeconomica: Conditio in qua ratio nummaria, ut ratio argentaria, laesiones sustinere et operationem suam conservare potest.

– Publica consultatione: Processus publici quaerendi initus vel feedback in certo loco vel proposito.

Source: Reuters