BMW censuit subscriptionem controversiae tollere pro sedibus autocinetis calefactis quae tumultum inter clientes anno superiore effecit. German automaker praebuerunt backlash cum menstruam feodum $18 pro sedibus calefactis introduxit, pluma quae ante expectabatur ut vexillum. Motus communitatis hackers suasit ut operas suas praebeant ad plumam reserandam iis qui extra solvere nolebant.

Dum US coegi per optionis subscriptionis solum affecti sunt, possessores BMW in Germania, UK, et aliae nationes diiudicare debebant num extra sedes calidas solverentur. Autem, in recenti colloquio cum Autocar, socius tabulae BMW pro venditionibus et mercatualibus, Pieter Nota, nuntiavit sedes calefactas posse iam emi vel recusari in emptione.

Nota explicavit decisionem feudi subscriptionis exigendi ab humili acceptatione et emptoris perceptione compulsum esse. "Sentiunt homines duplicem se dedisse, quod non verum erat, sed perceptio est res," Nota. Agnovit se, dum BMW extra servitium praebere voluit, optionem praebendo ut postea sedes calefactas moveret, bene cum clientibus non resonavit.

Controversia etiam magis attentio commota est cum duo legislatores US, Paul Moriarty et Joe Danielsen, suam sollicitudinem declaraverunt et praxim prohibendo iudicaverunt. Societates currus suaserunt non debere consumers subscriptionem pecuniae accusare pro notis quae iam in vehiculo tempore venditionis sunt constitutae. Moriarty et Danielsen tales mercaturae exercitia imprimis crediderunt ut lucrum corporatum augerent et consumerent ut ab ortu gratuita tuerentur.

Super, consilium BMW ad ustam sedem subscriptionis faenendam est motus positivus qui feedback emptorem alloquitur et efficit ut processum vehiculi sui acquirendi lucidiorem efficit.

