VI denuntiat regulatory obtenta BME Clearing est Digital Assets Derivatives

BME Clearing, Hispani centralis counterfacti (CCP) approbationem regulatoriam consecuta a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ut BitCoin et Ethereum futura purgaret. Hoc miliarium significantem in ecosystem digital asset et sex obligationem innovationis et securitatis demonstrat.

BME Clearing novam portionem Digital Asset Derivativa quae vocatur ad collocatores institutionales inducet. Segmentum hoc providebit ambitus securam et valde ordinatam ad mercaturam, purgationem, et nummorum compositionem de rebus digitalibus futuris. Huius segmenti introductio respondet ad exigentiam augendam ab institutis ad accessum ad res digitales ordinatas.

José Manuel Ortiz, Caput purgationis ac Repo Operationum sex, suam voluptatem in regulatory approbatione huius novae segmenti expressit. Extulit hunc lapidem lapidem sex dedicationem referre ad permissum institutiones, clientes, obsides cum solutionibus innovandis. Propositum est ad continuatum incrementum ecosystem digitalis dignissim et ad experientiam mercaturam securam et efficacem omnibus clientibus operam navare.

Obtenta regulatoria approbatione, BME Clearing institutiones rectas aditus ad res digitales ut BitCoin et Ethereum offerre potest. Quae res adsimilat cum utilitate et adoptione cryptocurrencies auctae inter collocatores institutionales.

Super, approbatio a CNMV ad BME Clearing concessa est progressio notabilis quae sex confirmat officium innovationis et securitatis in oecosystematis digitalis. Introducendo Digital Asset Derivativa segmentum, BME Purgare intendit ad providendum collocatores institutionales cum ambitu securo et ordinato ad negotiationem digitales res futuras.

