In renovatione excitando, Mark Gurman apud Bloomberg ostendit quid exspectet ab eventum Septembris Apple venturum, ubi obiciuntur ut nuntiet maxime anticipatum iphone 15 Pro. Secundum Gurman, notabilis mutatio ad novum exemplar est transitum ab inaculato ferro ad titanium ad latera gb, inde in leviore altiore pondere et exquisitiore consilio.

Secundum fontes, iPhone 15 Pro exemplaribus circiter 10% leviora erunt quam antecessoribus suis. Grata haec est recessio ab annis superioribus cum iPhones crassiores et graviores factae sunt ad gravidas maiores accommodandas. Interestingly, pondus reductionis vitam altilium non alliget. Per efficientiam emendationum novi 3-nanometri A17 chip, utentes sperare possunt etiam longiorem vitam altilium comparati ad exempla priora.

In Pro exemplaribus etiam in ore perficiendi gloriabitur, sicut Lacus eos velociori A17 adornabit in novo 3-nanometro processu productionis et memoriae addito aedificato. Novus chipus augebit effectus CPU et GPU, ex in perficientur snappier. Attamen in CALEO proculdubio erit emendatio in pugna vita. Apple expectatur denuntiare duas horas susicivus altilium vitae pro iPhone 15 Pro, quod est insignis emendatio considerans aliquos clientium querelas de pugna vita in priore iPhone 14 Pro exemplaribus.

Notatu dignum est A17 chip in Pro exemplaribus exclusiva esse, dum basis exemplar iphone 15 et iPhone 15 Plus in pluma A16 chip ab anno proximi Pro phone erit. Hoc consilium Apple scriptor conservat differentiatores perficiendi inter varias iPhone exempla praestandi.

iPhone 15 Apple eventus pro Martis, Septembris 12 in 10 am PT hora venturus est. Siste modulatum amplius updates et annuntiationes ex Apple.

sources:

- Bloomberg (Mark Gurman)