Pomum iterum criticum adversus vulnerabilitatem programmatis sui iterum est, sicut investigatores alium cimex zephyrum in iMessage repererunt. Hoc novum facinus permittit traditionem Pegasi spyware, instrumenti custodiae commercialis ab NSO Group effectae, societatis Israeliticae. Investigatores Civis Lab, qui vulnerabilitatem indagaverunt, rettulerunt Pegasum active adhibitum esse ad activists iuribus humanis oppugnandum.

Pegasus capax est se in phone usoris collocare sine ullo usuario commercio aut strepitando in nexu. Postquam inauguratus est, piraticam plenam accessum praebet ad telephonum, inclusa contenta, cameras, ac tortorem. NSO Group asserit solum suum spyware res publicas cum approbatione gubernationis Israelis vendere et allegationes iurium humanorum activistarum negat.

Pomum securitatis renovatio dimisit, iOS 16.6.1, utentes suasit ut statim cogitationes suas renovarent. Renovatio implicat inaequalitates pro duabus nuditatibus nuditates quae adhibitae sunt contra membrum societatis civilis Washington, DC The vulnerabilities inventa sunt in investigando facinus initialem. Apple in Lockdown Modus optet, augendae securitatis notas et impedimenta iaculatorum oppugnationes augere voluit, has speciales res gestas prohibuisset.

Facinus catenae, quae BLASTPASS notae est, involvit attachiamenta mittens PassKit continens imagines malignas ab oppugnatoris iMessage rationis ad victimam. Lacus duas CVEs huic facinore catenam relatas edidit, CVE-2023-41064 et CVE-2023-41061. Hae passibilitates permittunt minas actores ad arbitrarium codicem faciendum.

Quamvis Apple conatus ad vulnerabilitates nullas hodie repeciare, dubitantes arguunt programmatum societatis, praesertim iMessage, pergere ad quaestiones securitatis opponere. Apple in 13 diebus zephyris summam statuit, inclusa quiddam redundantia et quaestiones sanationis. Integratio iMessagiorum, nuntiis textorum SMS, et inscriptio perplexa est logicam et mores suggesti, confusionem et vulnerabilitates potentiales ducens.

Recens inventio facinoris nullius diei et usus Pegasi spyware in nisu iurium humanorum activorum in luce ponit necessitatem diuturnae vigilantiae in appellandis vulnerabilitates programmandi. Lacus velox responsio ad has vulnerabilitates investigandas et distrahendas laudabile est, sed etiam id intellegit quod valde urbanus res gestae et spyware pericula ad societatem civilem pergere pergunt.

