Introduces zoom AI-Powered Digital Suffragium ad Subscriptions

Zoom suum novum generativum AI-powered digitalis adiutorem aperit, nomine Zoom AI Socius. Assistentis in subscriptionibus zoom solvendis nullo addito pretio numerabitur. AI Socius per tribunal zoom praesto erit, exhibens lineamenta ut compendiariam, nuntium conficiendi, et feedback reali temporis occurrens. Dum quaedam lineamenta ad launch in promptu erunt, alia in vere 2024 evolventur.

Smita Hashim, dux Product Muneris apud Zoom, munus societatis et innovationis apud AI Socios introductum extulit. Users cum adiutore per tabulam lateralem in usu Conventuum se occurrunt, et zoom consilia habet ut facultates adiutoris per annum proximum amplient.

Praeter hanc denuntiationem, Zoom CEO Eric Yuan consilio Microsoft respondit ut Microsoft Teams solvendas ab officio 365 et Microsoft 365 subscriptionum. Yuan suggessit Commissionem Foederalem Civitatem Foederalem (FTC) considerare de re investiganda, corporis anticompetitionis EU similis.

Memasys Launches Advanced Productivity Tools for Remissa

Sales vis tria instrumenta productiva nova provecta pro remissa induxit: Slack AI, tabulae remissae et novas facultates automatariae. Remissa AI in suggestum integratur et lineamenta praebet ut summaria alvei reducit et sequela. Remissae tabulae possunt utentes operas indagare et incepta administrare cum fluxu turpis communicationis. Novae automationis facultates utentes ad automatandum opera specifica sine peritia coding permittunt. Tincidunt etiam consuetudinem apps cum remissa sicut hospes aedificare possunt.

Noah Desai Weiss, dux Productor Muneris apud Slack, societatis umbilicum confirmavit in suggestu tradendo intelligentem et efficientem efficientem, quae utentes permittit ad suum optimum opus faciendum. Remissa AI et Slack tabulae in gubernatore hac hieme erunt, cum promptitudinis generalis anno 2024. Novus automationis centrum hoc mense serius praesto erit.

Microsoft desinit Support pro Skype in Teams Cella, Introduces Billing ad Recordationem et Transumptum APIs

Microsoft denuntiavit Teams Cubicula non amplius sustentare nexus ad Skype pro servo Negotia incipiente a die 1 mensis Octobris, anno 2023. Haec mutatio afficiet parvum numerum clientium utentes in-praemissis configurationibus. Teams Conclavia subsidium suum ad Exchange servo transferent, quae iam a Teams Desktop adhibentur.

Eodem tempore, Microsoft exosculationem induxit ad APIs recordationem et transcriptum in Teams. Developers nunc gravetur his APIs utendis, cum tabulis $0.03 per minutis et transcriptionibus preti$ 0.024 per minute precii. Microsoft extulit beneficia horum APIs pro developers aedificandi lineam negotii (LOB) apps et multi-tenentis Independentis Software Vendor (ISV) solutiones, inter quas vocant summarationem, perceptio dicentis, dolor sequitur discursibus, et disciplina et onboarding.

