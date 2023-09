BeXide Studio ad Showcase INDENUNTIATUS Ludus in Tokyo Ludus Show MMXXIII "

BeXide, famae studio notus pro ludis popularibus sicut Doko Demo Issyo et Super Bullet Break, pronuntiavit se ostendens titulum sine denuntiatione pro V PlayStation, Cie, et PC (Steam) suggesta apud Tokyo Ludum Show 5. Hoc ludus altus praeventus ostendetur iuxta ludum BeXide praenuntiatum, Persha et Labyrinthum Magicum: Arabicum Nyaights.

Visitatores ad eventum occasionem habebunt tam Persha quam Magia Labyrinthus: Arabes Nyaights et titulus inclusus apud "Indie Ludi Corner" umbraculum. Ut peculiari tractatu pro histriones, BeXide offeret exclusive Tokyo Ludus Show 2023 acrylicum clavem tenentes pro Persha et Magia Labyrinthus: Arabs Nyaights, ac novitas separatas originalis pro ludo nuper nuntiato.

Tokyo Ludus Show 2023 horarium fit a die 21 Septembris ad 24 ad Messe Makuhari in Chiba, Iaponia. Hic eventus lusus honoratus allicit industriam professionales, alacres studiosi, et instrumenta circum orbem, praebens suggestum tincidunt ut novas creationes ostendat.

BeXide decrevit de ludum annuntiatum exhibere in Tokyo Ludus Show 2023 significantem tumultum inter alit et communitatem ludum generavit. Cum studiorum indagatio iucundam et innovationem experientias aleae tradendae, expectatio huius novi tituli in omni tempore alta est.

Source: Gematsu.com