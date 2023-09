MetaStealer: Nova Information Stealer Targeting macOS Businesses

MetaStealer, nova deprehensa malware, minatio systemata Apple macOS emersit. Hoc addito indicem familiarum furtoris crescentis, incluso Stealer, Purland, Stealer atomico et Realst, quae in systemate operante macOS posuerunt. In hoc ultimo impetu, actores comminationes fictas clientes ponunt ad victimas sociales fectum in deducendis payloads malignis.

MetaStealer distribuitur in applicatione perfidorum fasciculorum in forma orbis imaginis (DMG). Impugnatores scuta sua accedunt communicando tabularium tesserae conservatae ZIP in quibus fasciculi DMG. Instantiae superiores viderunt tabulae malware velatas Adobe vel installatores pro Adobe Photoshop. Testimonium suggerit artificia MetaStealer ab eo Martio 2023 in bestiis interfuisse, cum recentissima specimen VirusTotal die 27 Augusti 2023 impressum.

MetaStealer seorsum ponit quid sit focus in usoribus targeting negotiis. Typice, macOS malware distribuitur per sites torrentium vel distributorum programmatum suspectum tertiae factionis, offerens rimas versiones programmatis popularis. Nihilominus, MetaStealer nominatim usores negotiatorum scopat, intentans ad messem datam ab iCloud Keychain, Tesserae servatae, et fasciculi in aedilibus exercitibus. Nonnullae versiones malware etiam operas nisl ut Telegram et Meta observatae sunt.

MetaStealer emergens inclinatio augendae nisi Mac users pro eorum notitia inter actores comminatorias extollit. Objectum exfiltrandi magni pretii keychain et alias informationes ab utentibus negotiis elucidare potentiam ad ulteriorem actionem cybercriminalem vel accessum ad retia maiora negotia. Incertum est utrum MetaStealer sit opus eorundem auctorum post alias familias abreptorem, vel eventum minarum actores disiunctos circulos.

