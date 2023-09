Cur Starfield non habet terram volutpat, secundum Todd Howard

Starfield, novissimus orbis apertus a Bethesda RPG, unus ex maximis ludis anni post solutionem factus est. Dum lusores explorare possunt ingentem galaxiam digitalem cum sua consuetudine spatii, invenient eam frustretur nullas esse condiciones vehiculis quae in exploratione planetarum adiuvent. In colloquio cum Bloomberg, Todd Howard, director ludi, exposuit cur vehicula terra inclusa non essent.

Howard affirmavit consilium vehicula terra excludendi factum esse ut explorationem singularem et immersivam experientiam lusorum crearet. Histriones limitando pedibus iter facere possunt vere cognoscere celeritatem qua res in superficie planetae vident. Cum vehicula fundi in processu evolutionis considerarentur, in iis signanter lusum mutaverunt, et Bethesda quendam gradum moderandi et constantiae servare voluit.

Sed histriones non sunt omnino sine instrumentis velocioribus in planetis iter. Cum reserata, lusores ad jetpacks accessum habent, eos sino celerius movere gradu. Hoc novum et iucundum elementum ludi addit, praesertim cum diversae planetae diversos gravitatis gradus habeant, in singularibus experimentis jetpack resultantes.

Dum alii lusores vanitatem super vehicula terrae absentia exprimere possunt, alii, ut auctor huius articuli, reperiunt exploratores pedis experientiam immersivam augere. Defectus velocitatis peregrinationes et tardius gressum explorationis in superficie planetarum permittit lusores, ut vere trahant ludum expansivum mundi et fruantur simili sensu vagandi per vastas landscapes, similes titulis praecedentibus Bethesdae sicut Fallout III.

Notatu dignum est Bethesdam considerare ut vehicula terra adiuncta vel alia subsidia celerioris peregrinationis in futuro DLCs, si satis postulatum a communitate sit. Nunc autem, absentia vehiculorum terrestrium in Starfield certo proposito inservit, illustrans "experientiam" explorationis.

sources:

- Bloomberg