Post Vitrum: Exercitatio Regum Los Angeles Castra – An Intus respice ad NHL Preseason

In National Hockey League (NHL) et NHL Reticulum societatem suam cum Los Angeles Regibus denuntiarunt quarto tempore omnium accessuum praeseasonorum docuseriorum, Post Glassum. Haec series trium partium, quae NHL Network in consociatione cum NHL productionibus producta est, post scaenae spectabit vehementiam, drama, et certamen NHL preseason per lentis duorum temporum Stanley Cup Champion Regum.

Tempus Adventum Behind Vitri in Hemisphaerio Australi iter Regum plumabit sicut ludunt contra Arizona Coyotes in Melbourne, Australia pro anno 2023 NHL Global Series. Hoc ludi primi umquam NHL in Australia luserunt, ad seriem excitationem addito. Histriones in micas erunt et a rink educentur, ut in promptu inaequale fans offerant, pro suo macula in rostris certant, et ad tempus aperienti regulari praeparabunt.

Post duos continuos Stanley Calicem Playoff berths, Reges exspectationem instituendae sustulerunt. Post Vitrum intendunt in turma praesidis et procurator generalis, Rob Blake, et raeda caput Todd McLellan, ut turmas per castra ducant et visionem pro perenni Stanley Calicem contendentem effingant. Series etiam profile clavium lusorum sicut nuper acquiritur centrum Pierre-Luc Dubois, stellas assurgentes Adrian Kempe et Kevin Fiala, et nucleum veteranum scaenicorum Anze Kopitar et Drew Doughty. Team Praeses Luc Robitaille singulas pervestigationes providebit quid Rex futurus sit.

Post Vitrum primum premisimus anno 2018, praebens inauditum aspectum in NHL praeseason per oculos Novi Jersey diaboli. Cum igitur series Philadelphiae Volaces et Nashville Predatorias evolvit. Huius anni editio cum iter internationali in Melbourne Australiam excitabit.

Fans sperare possunt videre exclusivum bonum contentum et clips ab unoquoque episodio de Post Vitrum per digital et sociales medias tabulas utentes hashtag #BehindTheGlass communicant. Accedit, quodlibet res in suggestu NHL's YouTube praesto erit, praebens plures occasiones ventilandi cum serie confligendi.

Post Vitrum: Los Angeles Castra Regum Training pollicetur ad ludum fanas propius adducturum et singularem et nunquam ante visum prospectum in theam et praeseason praebebit. Inaudito accessu, haec docusaria certa est ad excitandos fans ut anteveniunt tempus NHL venturum.

sources:

- NHL Press Release: Post Vitrum: Emergentes NHL stellae Featured in Docu-Series (2021)

- NHL Official Website