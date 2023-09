Barry Callebaut, primarius societatis industriae Cocos et scelerisque, notabilem obsidionem CHF 500 miliones facit. Obsidetur voluntas tradendi mos innovationem, sustineri incepta et progressionem digitalem. Opportuna recensio, quae aCn Next Level nota est, intendit ut negotium circa CHF 250 decies centena millia per annum servaret, globalis operationibus melioribus.

Propositum propositum est ut societatis directionem in proximum decennium informet, eam propius ad mercatus et clientes afferens, et simplicitatem et digitizationem in exercitiis suis fovens. Nova structura procuratio perficietur cum novis global muneribus in rebus oeconomicis, humanis opibus et technicis. Accedit, quod societas consilia ad commeatum emptorem et ordinem evolutionis immittendi.

Ad has mutationes sustinendas, Consilium exsecutivum ab novem ad sex membra reducetur. Novae additiones ad consilium includunt Petrum Vanneste ut Praefectum Financial Muneris, Jutta Suchanek ut praecipuum populum & diversitatem Officer, et Dr. Clementem Woehrle ut Praefectum Customer Supple & Muneris Development.

Cum pars reordinationis, Jo Thys, Praefectus Operationum Praefectus, novum munus assumet Praesidis Operationum Strategy & Innovationis, referens Clementi Woehrle. Ben De Schryver, hodiernus CFO, transibit in munus commercii sicut Praeses Regionalis pro divisione Americae Septentrionalis. Vamsi Mohan Thati fiet Praeses Regionalis pro APAC, Medio Oriente & Africa regione.

Sub lumine harum mutationum, nonnulli executivi, in quibus Steve Woolley, Masha Vis-Mertens et Rogier van Sligter, occasiones extra societatem quaerendas elegerunt.

Barry Callebaut plenam opportunam renovationem providebit et plura de BC Next Level die 1 mensis Novembris anno 2023. Novatio in Londinio eventu hybrido exhibebitur.

CEO Petrus Feld missionem societatis expressit cor et machinam Cocos et industriae scelerisque. Necessitas opportuna ad collocandum in comitatu futuro extulit ut mos evolutionis occurrat postulata plus sustineri et innovationes. Feld momentum illustravit movendi decernendi propius ad mercatus et clientes, tum simplicitatem et digitalizationem amplectendi ad innovationem et sustinebilitatem pellendam.

Patricius De Maeseneire, praeses tabulae directorium Barry Callebaut, subsidium pro obsidione societatis expressit. Credit quod BC Next Level faciet Barry Callebaut plus cuspis, agiles et efficax, ad diuturnum tempus successum omnibus ordinum praestandis.

Cum hac notabili obsidione et opportuna recognitione, Barry Callebaut intendit suam dignitatem ducem in industria firmare et valorem clientum et ordinum conservare perstare.

