Barbie Digital Release Date Set pro 12 . Sept

Warner Bros. modo pronuntiavit de Barbie pellicula valde anticipatam fore pro instrumento digitali emptionis vel rentalis die 12 Septembris. Hic nuntius subsidio fanorum obvenit qui dimissionem digitalem cupide exspectabant, praesertim considerans inclinatio fenestrarum theatralium breviorum et promptitudo membranarum in profluentibus suggestis, mox post emissionem theatralem.

Praeter digitalem emissionem, etiam pellicula in IMAX theatris die 22 Septembris incipientibus demonstrabitur. Haec liberatio novam scaenam post-credit comprehendet, addito tumultui pro fans Barbie.

Warner Bros. ostendit remissionem digitalem venturum cum super 30 minuta materiarum bonarum. Hoc plumattes includit ut "Barbie Terram," "Factus Barbie," "Ludens concinnatis," "Musical Fac Crede", "Omnis Star Barbie Factio", et "Fatum est Mundus." Fans sperare potest frui multis contenti extra Barbie una cum pellicula.

Nihilominus nunc nulla notitia est cum pellicula ad Max influentes praesto erit. Warner Bros. suum accessum mutavit et nunc de casu per casum iudicat cum cinematographicis in contionibus dimittendis, et nullae singulae sunt cum Barbie in promptu erit mercari in Blu-ray vel DVD.

Annuntiatio date emissionis digitalis tumultum in Barbie fans generavit, qui exspectabant opportunitatem cinematographici videndi. Utrum fans digitally eam emere vel expectare velit eius solutionem in Max restat videndum est. Interim expectatio pergit aedificare Barbie dimissionem et omnia quae adiecta sunt in fans feret.

sources:

– Warner Bros. inscriptio confirmationis ad Decider.