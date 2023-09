Bankjoy ad Demo Digital Banking Platform cum Neobank Client at FinovateFall MMXXIII

Bankjoy, provisor argentarius digitalis ducens, electum est ad demonstrandum suum digitalis banking suggestum cum novo cliente neobank in FinovateFall 2023. Demo illustrabit quomodo synthesis Bankjoy digitalis argentariis officia neobanks adiuvat ut plus pretii suis clientibus offerat.

Bankjoy modernae technologiae argentariae, inclusae mobiles et online bankjoy, ad ripas regionales, neobanks et uniones credit. Eius suggestum permittit digitales ripas et neobanks ut mercatus specificas et diameographias mos oppugnare, dum nuclei systemata eorum exsistentes servata sunt.

In FinovateFall, Bankjoy suam inconsutilem experientiam usoris demonstrabit, uisum consilium appellans, digitales lineamenta provexit, et facultates integrationis cum variis nucleis suggestis et tertias partes demonstrabit. Hoc facit specimen electionis pro neobanks augendae ad experientiam digitalis argentariis augendae pro clientibus suis grossis et commercialibus.

Greg Palmer, VP of Strategy at Finovate, "Libenter sumus Bankjoy in Finovate iterum hoc anno, hoc tempore cum neobankibus suis cooperatoribus habere. Expectamus videre excitantem demom a duobus progressibus Institutis cogitandi."

Secundum relationem, mercatus globalis neobanking ad $66 miliardis anno 2022 aestimatur et expectatur ad incrementum annuum compositum (CAGR) fere 55% ab 2023 ad 2030. Cum neobanks tractus lucrari pergunt, pro illis pendet. technologiam ius habere ad experientiam plumariorum usoris praebendam quae in oeconomicis necessitatibus eorum scopum clientibus occurrit.

Bankjoy CEO et Fundator, Michael Duncan, studium de participatione Finovate expresserunt et spectacula sua intuitiva digitalis tabulae argentariis. Rostra Bankjoy mobile et online argentaria includit, e-sententias, rationes online aperientes, originationem mutuam online, sermonemque AI, inter alia. Societas continue novas notas, functionalitates et integrationes suis oblationibus digitali productis addit.

sources:

Technology Financial Hodie