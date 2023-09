Unus ex popularibus NPCs in porta Baldur 3 Minthara est, Elf Obscurus, qui fidem Absolutae dedit. Multi histriones eam ut comes romanceable conscribere studuerunt, sed ut hoc facere debebant, quaestionem absolvere quae multum occidendi implicabat. Sed unus lusor ingeniosus modum conscribendi Minthara sine ulla vita detexit.

De more, ut cum parte tua Minthara iungas, quaerendum est ut perficias quae tibi dat ut omnes in Grovo Smaragdino interficias. Hoc cruentum congressum cum Tieflings et druidibus implicat, adiuvantibus cobolibus Mintharae. Autem, Reddit user Wulfrinnan modum communicavit Minthara conscribendi "innocue."

Secundum methodum Wulfrinnan, primum debes loqui ad filios Tiefling turbae Mol de idolo druidae furando. Tum, idolum furtim utens, ne fiat ritus. Hoc felis pugna esset inter Tieflings et Druidas, in quibus aut currere debes aut obrepunt. Postea refer nemus Minthara situm, et cum redieris, omnes mortuos defensores invenies. Hoc licebit tibi postea in ludo Minthara conscribere, nisi aliquem interficere.

Quamvis haec methodus in superficie innocentis videri possit, interest tamen notare quod manipulationes et deceptiones involvit. Simile est cum electionibus moralibus ambiguorum in aliis RPGs sicut Bellis Stellaribus: Equitibus Veteris Reipublicae. Attamen, si mavis ludere cum charactere qui nititur mundas manus tenere, haec methodus in Baldur porta 3 ictos utilis esse potest.

Si plures duces quaeris et quam- tos portam Baldur 3, fac ut ducem nostrum ad ipsum ipsum Iudicium inspicias.

