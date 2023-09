E. Coli Bacteria machinatum ad generandum electricitatem ex Wastewater

By

Investigatores in EPFL, investigationis publicae universitatem in Helvetia, feliciter E. coli bacteria machinati sunt ad electricitatem producendam dum vastum organicum metabolizationem. Professor Ardemis Boghossian, indagator plumbeus, credit hanc technicam solutionem sustineri posse praebere tam vasti processus ac industriae productionis.

Dissimiles aliae microbae exoticae quae naturaliter electricitatem gignunt, E. coli commodum habet ut in amplis fontibus crescat, sinit eam electricitatem generare in variis ambitibus. Investigatores indagatores "microbes electrici" efficaciter creaverunt capaces electricitatis producendi, dum varia genera subiecta organici metabolisis efficiunt.

Manipulus temptavit E. coli in variis ambitibus, etiam wastewater, collectum e bracino. Dum aliae microbes electricae superesse contendebant, machinator E. colus virebat, demonstrans eius potentialem ad magnam-scalarum vastitatem curationis et generationis energiae demonstrandam. Professor Boghossian hoc dixit "duas aves uno lapide ferire" quia electricitas in vastitate organica dispensando generatur.

Effectus huius studii ultra vastitatem tractandi sunt. Machinator E. coli potest etiam in cellulis cibus, electrosynthesi et biosensibus microbialibus adhiberi. Eius flexibilitas genetica permittit ut certis ambitibus et pascuis accommodare, idque instrumentum versatile ad progressionem technologiam sustinendam.

Auctor Mohammed Mouhib plumbum expressit motus de futuris applicationibus bacteria machinatis bioelectricis, affirmans se fines applicationum realium mundi impellentium. Ulteriores investigationes conatus in hoc campo exspectantur ut technologiam ascendat.

sources:

- EPFL (Institutum Foederatum Helvetiae Technologiae in Lausanne)

- ACTU EPFL