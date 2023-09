Australia accipit ad praeveni communicatio AI, generatae puer abusus sexuales Material

Australia novas mensuras fovet, ne communicatio puerilis abusus sexualis materialis, quae per intelligentiam artificialem creata est (AI). Interrete moderatoris patriae, e-Safety Commissarius Julie Inman Grant, nuntiavit novum codicem ab industria gigantum Google et Bing, rogatu regiminis, redactum esse. Hoc signum inquisitionum requiret ut talia contenta in eventibus quaestionibus non appareant. Accedit, vetabit AI functiones intra inquisitiones inquisitiones generare syntheticas materiae versiones, vulgo deepfakes notas.

Rapidum incrementum technologiae generativae AI technologiae orbem terrarum custodiae tenuit, secundum Inman Grant. Quam ob rem codicem existens a Google deductum et Bing AI generatae contentum non texit, ad necessitatem codicis recogniti. Inman Grant affirmavit "Cum maximus lusorum industriae denuntiavit se generativum AI in functiones inquisitionis integrare, codicem capturam habuimus quae ad finem non amplius aptum erat. quaesivimus industriam ut alius abiret."

Exsecutio huius novi codicis elucidat quomodo regulatory et legalis landscape circum interrete suggestus reformatur ab aucto usu technologiarum AI quae sponte contenta realistica generare possunt. Google et Microsoft, societatis parentis Bing, rem nondum commentati sunt.

Praeter contentum generativum alloquens, moderator Australiae codices salutis ante descripserat pro variis interretis officiis, inclusa instrumentorum socialium et applicationum macello. Hi codices effectum habebunt nuper anno 2023. Progressio salutis notarum pro interrete repositionis et muneris nuntius privatis etiam comparatus est, sed resistentia a secretis advocatis globally obstitit.

