Minus dimidium Australians 5G luctus, secundum Research

Secundum recentem inquisitionem pretio comparationis website Finder effectae, solum 46% Australiae telephoniis gestabilibus utentes machinam habent capacem 5G nexum. Inventio haec fundatur in Sensu Consumer Tracker, percontatio viva super 53,000 Australianorum. Circumspectio etiam ostendit 24% conventi non velle 5G coverage, cum 8% admissus est nesciens quid 5G sit. Nihilominus, 22% participantium desiderium upgrade ad 5G telephonum in futuro expressit.

Accedit, investigatio eo tempore venit cum retiacula 3G ad finem appropinquant. Maiores turmae telecomes in Australia, ut Vodafone, Telstra, et Optus, consilia nuntiaverunt ut retia 3G sua clauderent et technologiam corrigerent ut recentiora 4G et 5G retiacula augerent. Vodafone positum est ad retia sua 3G retis inclusis a die 15 Decembris, quam sequitur Telstra mense Iunio 2024 et Optus mense Septembri 2024 .

Periti suadeant singulos cum machinis vetustioribus opus esse ad upgrade cito vel periculum amittendi connectivity. Haec includit dominis iPhone, ut exempla ante quam iPhone 6 tantum accessum ad 3G habebunt, quae proximo anno diutius sustinebitur. Shutdown 3G etiam machinas non telephonicas attingunt, ut systemata securitatis, terrores medici, machinis EFTPOS, et aliquas systemata carros remotas incipiunt. Monetur singulis talibus machinis freti ut cum eorum fabricatoribus vel retis provisoribus reprimantur, si afficiantur.

Sed qui telephona mobilia his annis emerunt, solliciti esse non debent, etsi cogitationes eorum 5G non sustinent, ab 3G shutdown impacti non erunt. Mobile retiaculis typice upgraded singulis decenniis vel sic, cum retiacula vetustioribus educuntur. 5G, quinta generatio reticulorum mobilium primum introducta est in MMXIX, et expectatur 2019G a fine decalogi introduci.

Altiore, investigatio hodiernam landscape connectivity mobiles in Australia elucidat, cum minus quam dimidium hominum utentium 5G telephoniis. Sicut technologiae progressiones, crucialus fit singulis ut suas cogitationes usque ad tempus conservent, ut continua connectivity et accessus ad recentissimas network facultates.

sources:

- Finder Research

- M2M Connectivity