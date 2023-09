Revolutionizing Cerebrum Surgery cum Augmented Endoscopia

Investigatores in Universitate Johns Hopkins et societatis medicinae machinamenta Medtronica iungunt ut systema chirurgica cerebri ad realem tempus enucleandam chirurgiae endoscopiae auctam adhibeat. Haec ars porttitor leverages localizationis simultanei ac technologiae destinata (SLAM) technologia, principio usus est in autocinetis auto- pulsis, 3D exemplar chirurgicum in spatio temporis reali creare. Obductio hoc exemplar super viventium cinematographicorum chirurgici, structurae cruciales sub aspectu singulari accurate per modum procedendi subjici possunt.

Traditionales chirurgicae systemata navigandi saepe rationes incursiones exigunt sicut fibulae et clamitiones ad caput patientis stabiliendum. Hae modi inpedimenta ducere possunt ad recuperationem et extensam tempora. Aucto endoscopio, nullo addito instrumento opus est, extenuando incommodum patientem et tollendo pericula cum diuturna imaginatione viva coniuncta.

Investigationis algorithmus turmas singulas visuales vestigia in singulis compagibus endoscoporum videndi pascendi, certa determinatione endoscopici positionis et orientationis efficiens. Exemplar inde 3D tunc projectum est in video feed real-mundi, permittens chirurgi structuras specificas cum sub-millimetris praecisione ad visualize. Non solum haec methodus accurationem chirurgicam auget, sed etiam plusquam XVI temporibus velocior est quam ars visionum computatrorum priorum.

Potentiale impulsum endoscopiae auctae ultra neurosurationes extenditur. Processus endoscopicus per varias disciplinas medicinae ex hoc progressu visualizationis methodo prodesse potuit. Reducendo complicationes et durationes chirurgiae minuendo, endoscopia aucta vim habet ad efficientiam chirurgicam et patientis eventus emendandi.

Turma investigationis laborat cum neurosurgeonibus in Hospitali Johns Hopkins excolendis et confirmandis methodum suam pro usu cubiculi operandi reali. Etiam explorant integrationem intellegentiae et machinae artificialis ad ulteriorem celeritatem et praecisionem algorithmi sui in futuris iterationibus augendam.

Auctor primarius studii, Prasad Vagdargi, significationem eorum inventionum inculcat, dicens endoscopiam auctam esse technicam quae tempus venit.

Fontes: Johns Hopkins University, Medtronic plc