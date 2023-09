Audemars Piguet nuper novas horarias per quinque collectiones varias induxit, suum studium innovandi et artificii ostendendo. Inter elucidat sunt quercus regiae "Jumbo" Extra-thin, quercus regia alta ornamenta, quercus regia "Jumbo" extra-tenuis aperta opera, quercus regiae suboles Chronographus Ceramic, et quercus regia Minuta Repeater Supersonneria.

Regius Quercus "Jumbo" Extra-tenuis nunc usum titanii et mole vitri metallici (BMG) in constructione sua notat, eique singularem et incisurae speciem praebens. Coniunctio harum materiarum primum in notae 2021 tantum Vigiliae oblatio visa est, et nunc in collectionem regularem incorporata est. Nova editio pollet, qua- les 7121, priore gente 2121 reposuit.

Illis qui luxuriae tactum malunt, Audemars Piguet quattuor ornamenta alta induxit quercus regiae classicae. Haec exemplaria pluma raram ac summe technicam nivis occasum, quae lucidum effectum consilio iconico addit. Praesto sunt in 18-karat auro albo vel roseo, et in duabus magnitudinibus, haec horaria elegantiam cum lassitudine componunt.

In continuatione 50th anniversarii celebrationis Quercus Regiae, notam quercum Regiam "Jumbo" extra-Thinculam in auro flavo incoctam dedit. Haec nova additamentum eandem DNA retinet sicut antea aurum roseum et incorrupta versiones ferro dimissa, cum umbilico in diaphaneitate et artificio urbano. Motus usus est gente 7124, quae notabiliter tenuis est ad 2.7mm.

Ad commemorandum 30th anniversarium Oak Offshore Regii, Audemars Piguet duo nova exemplaria in ceramic, titanio et auro retexit. Haec horaria interpretantur 2020 Ref. 26405CE et in gente 4401 pollent, motus chronographi auto- flexae cum functione volatili integrati.

Denique pro quaerentibus excellentiam technicam, Audemars Piguet duas novas versiones monetae regiae Oak Minuti Supersonnerie Repeater Supersonnerie in ceramica nigra primum praebet. Hae vigiliae pluma notae technologiae Supersonnerie patented, quae eximiam acousticam observantiam praestat. Powered by gente 2953, haec horaria coniungunt technologiam progressam et traditionalem consummationem.

Audemars Piguet pergit fines speculationis cum ultimis emissionibus impellere, offerens enthusiastas optionum diversam extensionem, quae tum technicam peritiam et artem artis ostendit.

sources:

Articulus: HODINKEE - Introducendis: Audemars Piguet Royal Quercus Collectio 2022

– Imagines: Audemars Piguet