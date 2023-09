Astranis providere Internet Access in Mexico cum Duo Satellitibus

Astranis, satus qui speciale in aedificandis et operandis satellitibus missilibus operandis, sua consilia revelavit ut aditum Mexici interrete deducerent. Societas cum provisore Mexicano interrete muneris Apco Networks communicavit ut duos satellites anno proximo mittendos qui connectivity broadband offerent usque ad 5 decies centena millia hominum. Haec societas mense Martio initio nuntiata est, sed numerus singularium ministrandorum tantum nuper revelatus est.

In Mexico, supra 30% hominum, circiter 38 miliones hominum, nunc penitus accessu carent. Remota et communitates rusticae saepe technologiae technologiae satellite innituntur, cum methodi traditionales sicut fibrae opticorum funes provocationes ponunt in locis montanis. Astranis CEO, John Gedmark, affirmavit societatem comparare satellitibus additis deducendis ad reliquos 33 miliones hominum in Mexico, qui adhuc certa penitus carent.

Astranis societates cum societatibus telecommunicationum maioribus instituendis operatur potius quam singulas subscriptiones sicut competitor SpaceX's Starlink offert. Hic aditus Astranis permittit ut magnas coetus hominum eodem tempore coniungat. Gedmark explicavit unam methodum efficientem adhibendam esse dicatam nexus satellitium ad connectendas turres cellulas vel hotspots WiFi, inde serviens notabilis numerus usorum in area data.

Apco Networks, in societate cum Astranis, varias connectivity genera, inclusas WiFi sites dedicatas, pro rusticis cellae servitiis backhaul, et nexus interrete aggrediendi dirigent. Dum tempus launchendi praecisum adhuc confirmandum est, duo satellites pro Mexici in posteriore parte 2024 horarum explicandi sunt, e regione satellite Astranis Philippinis dicati.

Accedit Astranis consilia ad satellitem tergum mittendum nomine UtilitySat hoc anno postea. Haec missio etiam tres alios satellites Astranis portabit pro connectivity WiFi in lintribus et aircraft, necnon peruviana officia cellularum backhaul provisor Grupo Andesat.

