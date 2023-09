Assassini Symbolum Mirage: A Redi ad Radices Series

Primae praevius pro Symbolo Sicarii Mirage emissio suggerit ludum diu expectatum reditus notare ad seriem figmentorum historicarum radices. Per annos, Fidei Assassini libertas ultra primam suam praemissam dilatavit, multiplicibus argumentis referta effecta, tabulas confundens, lusus diuturnas, multasque inde inquisitiones. Nihilominus, Mirage mutandum videtur quod oblatione turpis et furtim feruntur experientia.

Mirage prequelatur suo Decessore, Valhalla, et centra circa IX saeculum furem et mythologica superhumana reincarnata, Basim Ibn Ishaq, dum navigat per occupata Bagdad urbem. Ubisoft promisit Mirage plus "intimum" futurum esse cum ludibrio breviore circiter XX horarum et fabularum fabularum cum Valhalla comparato.

Primi motus ab histriones late affirmativi fuerunt. Praevius exaggerat reditus Symboli Assassini classici lusionis furtim, cum tabula magis focused quae scaenicos cum multitudine iconum non obruit. IGN ludum describit ut seriem reducat ad radices quam optimo modo, dum GameRant meminit Mirage remunerat tam purum furtum et "furtum est si nemo viveret ad narrandum" modum.

Nihilominus nonnulli critici notant quod systema pugnae Mirage simplex sentit et innovatione caret. Certamen consistit in eodem impetu, icto, eludendo et scopi consuetudinis, quae in pluribus ludis tertia persona apparet. Solertia arbor etiam inspirans videtur, in amplificationibus in primas aquilae comiti et inventarii administratione positus potius quam novas facultates excitando introducere.

Quamvis haec minora vitia, altiore impressiones innuunt Mirage capere essentiam eorum quae in primo loco popularem seriem symboli Assassini fecerunt. Novus eius occasus et emphasis in mechanicis socialibus furtim experientiam nostalgicam praebent fans qui reditum ad radices libertatis quaesiverunt.

Symbolum Sicarii Mirage dimittere constituitur ante diem quintum Kalendas Novembris pro tempus sedis 5, sedis V, Xbox One, Xbox Series X/S, et Fenestra.

sources:

– Engadget: Kris Holt - [Source Title]

- IGN: Nick Maillet - [Source Title]

- GameRant: Josue Duckworth - [Source Title]

- Polygonum: Mike Mahardy - [Source Title]

- Petra Paper Shotgun: Katharine Castle - [Source Title]