Google CEO Affirmat Quaerere et AI Manere Core Societatis Missionis

Google CEO Sundar Pichai confirmavit inquisitionem et intellegentiam artificialem (AI) primum focus missionis societatis esse. In cursore diarii, Pichai confirmavit Google munus ut AI-primam societatem fieret. Plures explicationes praecipuas illustravit, in quibus investigationem apud DeepMind, creationem Unitarum Processui Tensoris, emissio AI chatboti Bard, et Experientiae Generativae Quaerere (SGE).

Dum Google impellit cum suis AI inceptis, etiam adversus monopolium querelae et multae in variis iurisdictionibus, praesertim in Civitatibus Foederatis et Unione Europaea, versatur. Curae factae sunt de dominatu Google in negotiis quaerendi, sector vendo online, et mercatu Android. Societas cum pecunia substantiali percussa est et suas usores Android rationes ob actionem legalem recognoscere coactus est.

Accedit, Google obvenit allegationes notitiarum personalium et opera creatrix ab utentibus furandi exempla sua AI instituendi, quin fidem vel recompensationem primigeniis creatoribus praebeat. Nihilominus, Pichai has curas allocutus est et pollicitus est evolutionem Google AI responsabilem facturam esse, ratione potential periculorum.

Pichai porro notandum est 15 Google producta plus quam dimidium hominum miliardis rerumque ministrare, cum sex productis servientibus super 2 miliardis utentium singulis. Android, ex altera parte, circiter 3 miliarda machinis terrarum orbis adest.

Secundum recentium productorum AI-powered, Pichai commemoravit generativum AI usui esse ab uno decies usoribus in Google Workspace. technologia etiam adhibita est ad criticas necessitates compellendas sicut diluvium praevidens, dapibus structuram praenuntiationem, pollutio plastica reductionem, resistentiam antibioticam, malariam exstirationem, et mutationem climatis mitigationem in industria airline.

Super, Pichai's blog post confirmat officium Google quaerendi et AI, eiusque ambitionem ut in his locis novationem impellat dum memores potentiarum exituum ac periculorum.

Fontes: [1]