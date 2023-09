Apple Transitus ad USB-C: Quid debes scire

Recens emissio Apple iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, et 15 Pro Max insignem mutationem in comitatu accessus ad connectivity notavit. Periere fulgura portus, substituti ab industria vexillum USB-C. Dum hic transitus suas utilitates affert, etiam significat debes collocare in paucis dongles et rudentes.

Ad transitum faciliorem reddendam, Apple amplis novis e rudentibus et dongles invexit, quamvis magno pretio praevidens veniant. Accessorium essentiale unum est USB-C ad fulmen adaptor, qui pretio $29.99. Hoc dongle sino te connectere ut machinas fulgurationes exsistentes vel anulos tuos novos USB-C iPhone coniungas.

Si paratus sis ad vitam USB-C plene amplectendam, Apple unum metrum et duos metros funiculos in $19 et $29, pretiosos offert. Hi retinacula usque ad LX watts et CCXL watts vim denuntiandi sustinent, notitias in USB 60 velocitates transferentes. Funis metri metra commendatur iis qui unam solutionem fune quaerentibus pro omnibus suis artibus, etsi plus potest vim imponere quam pluribus utentibus necessariam praebere.

Nam qui facultates novarum iPhone suorum augere volunt, speciatim exempla 15 Pro et Pro Max, Apple fulmen offert 4 Pro Cable pretium at $69. Hoc unum funis metrorum subsidia data translationis velocitates 40Gbps, circiter XX partibus USB velociores 20. Etiam celerius incurrentes sustinet usque ad 2 watts.

Magnopere est intellegere "USB-C" varias notationes circumire, ac funes, quos necesse est, in tuis certis machinis pendere. Dum Apple ideam usus fune pro omnibus consiliis tuis promovet, cum diversis machinis meliorem effectum assequendum non potest tamen directa esse. Notatu dignum est quod plures funales USB-C e diversis fabricantibus praesto sint, ut unum eligere debes qui velocitati et muro obturaculum convenientiae cogitationum tuarum congruit.

Fontes: Lacus, Verge