Lacus Introduces FineWoven Material pro iPhone XV et Apple Bands Watch

Apple denuntiationem novae materiae praemii Apple Watch vincula et iPhone 15 casuum nomine FineWoven denuntiavit. Haec materia reponit priorem corium oblationes quae in qualitate declinationis fuerunt. Consilium de materia mutandi etiam a notabili vestigium carbonis vestigium associatum cum productione coriaria in scala Apple associata est.

FineWoven materia microtwill facta ex 68 centesimis postconsumentis recycli materialis est. Mollis et sequebatur quasi textura, praebens commoda sentiendi ad vincula Apple Vigilo. Vincula instructa erunt cum Vinculo Magnetico et hodierno fibula ad commissuras commoditatis et securitatis additae.

In terminis iPhone 15 casuum, FineWoven Apple MagSafe ecosystematum sustinebit, utentes utentes magneticae phialas, peras et alias accessiones facile adnectant. Hoc efficit compatibilitatem cum ecosystem Apple, dum corio magis sustineri potest.

Multae clientes displicentiam expresserunt cum Apple declinatione casuum cowhidarum qualitatem. Tamen artifices tertii exspectantur ut hanc lacunam expleant praebendo casuum vilium coriariorum vel earum qualitatis altioris quae pretium gratuiti iustificant.

Materia FineWoven novos accessus ad causas fabricae affert, sicut Google de casu suo exsortem fabricae excerpsit et eas cum optionibus silicone substituit. Lacus praedans in casibus fabricandis occasionem praebet utentium utentium novum aspectum et sentiat experiendi.

sources:

- Antonio G. Di Benedetto, scriptorum technicorum involucro agit et in Verge's Newsletter

- Lisa Jackson, Apple scriptor environmental consilium VP