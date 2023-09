Lacus Parem dimittit M3-Powered MacBooks

Apple consilia MacBooks liberandi potestatem a novo M3 processu hoc anno differri potest, secundum analyticum Apple Ming-Chi Kuo. Hoc contradicit superioribus relationibus quae nova MacBooks suggessit ab Septembri praesto fore. Rumores a Bloomberg notario Mark Gurman allatae sunt, Apple Mac-focused eventum mense Octobri solitum scandere, significans possibilitatem quietam emissionem novi operis per dimissionem diurnariam.

Apple typice tenet eventus qui suum novum chip immittit nuntiare, ergo probabile est societatem M3 solum per dimissionem detegere. Speculatio suggerit Apple M3 chipset in renovato 24-inch iMac introducere posse, sicut machina illa ab anno 2020 renovata non est et adhuc M1 chip outdato utitur.

Addens pondus relationi Kuo est quod Apple iam hoc anno operam suam Macs dedit, nuntiante novo 15-unc MacBook Air, Mac Studio, et Mac Pro mense Iunio. Quamvis mora potentialis, perspicuum est Apple ad emissionem machinarum M3-Lorem parat. Renuntiationes indicant Apple nodi TSMC TSMC annonae copiam consecutum esse, in qua M3 parem aedificavit.

Si hoc anno M3 emittitur, in paucis tantum machinis praesto esse expectatur, sicut praevia nuntiata suadeant exempla M3 Pro et M3 Max retineri donec 2024. M3 anticipatur ad emendationem notabilem ad effectum adducendam. Apple lineus, superans upgrade incremental M1.

Sicut nunc, Apple nihil officiale de emissione MacBooks M3-powered. Historice, Apple casum Mac eventum in medio Octobre tenet, cum annuntiationes hebdomade ante eveniunt. Ergo non debet esse multo ante notitias de comitatu.

sources:

- Lucas Larsen / Digital Trends

- Bloomberg