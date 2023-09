iPhone XV Pro Max Nunc incipit at $ 15 cum 1,199GB PRAECLUSIO

iPhone 15 Pro Max mutationes maiores aliquas subiit, et cum his mutationibus novum initium pretium $1,199 pro exemplo 256GB venit. Pro Max anno proximo incepit apud $1,099, sed solum 128GB de repositionis habuit. Novus iPhone plus repono sed maiore pretio punctum praebet.

Lacus utrumque iphonem 15 Pro et 15 Pro Max in die 22 Septembris solvet, cum pre-ordine hac Veneris incipiente. Rumores per menses grassati sunt quod Apple pretium ob mutationum lineuporum augeretur, ut inductio compaginis iunci titanii et tenuioris bezels. Novus iPhone 15 Pro Max etiam celerius A17 SoC cum GPU integratis quae radios typum sustinet.

Gravis est notare $ 1,199 pretium pro 256GB exemplar non esse pretium incrementi cum Apple tantundem ad eandem facultatem repono anno praeterito. Nihilominus, optionis inferioris precii cum 128GB repositionis non diutius praesto est.

Apple praeter mutationes et pretium repositionis quas etiam alias notabiles updates suis iPhones fecit. Societas denique senescentem portum cum USB-C per telephonicas suas reposuit, incluso AirPods Pro. Portus USB-C velociores USB 3 vexillum sustinet cum velocitatibus translationis usque ad 10Gbps. Nihilominus, usores necesse erit ut USB 3 genus C funem separatim mercari debebunt.

Praeterea, iPhone 15 series nunc Qi2 increpans sustinet, quod est novum vexillum incurrens Apple proprio MagSafe incurrens. Pro exemplaribus etiam vetus anulum/vibratum switch cum actionis Button customizabili reposuerunt, similem ei qui in Apple Watch Ultra phones seriem invenit.

Prope iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, Apple iPhone 15 et 15 Plus exempla etiam annuntiavit. Exempla haec in Islandiam Dynamicam inducunt et A16 Bionic astulas ab anno proximo Pro- empla possidebunt. Pretia inceptio pro iPhone 15 et 15 Plus eadem manent ac anno proximo in $799 et $899 respective.

Super, nova iPhone 15 Pro Max venit cum pretio maiore incipiens, sed plus repono et amplitudinem novarum linearum et incrementorum praedecessori suo comparatas.

sources:

- Quod virgatam