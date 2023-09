Lacus ad omitti iPhone Mini Series cum dimissione iPhone 15

By

Hac nocte, Apple positum est ut suam maxime anticipatam iphonem 15 seriem deteget, quae finem linei Mini iPhonee verisimile designabit. iPhone Mini, paucis abhinc annis introducta, cum usoribus limitata favore inter usores qui telephonicas minores malunt laboravit.

Speculationes de discontinuatione iPhone Mini ab ineunte 2023 grassatae sunt, et videtur Apple consilium his rumoribus alignum esse. Data mercatus ostendit postulationem telephoniorum minorum comparationem parvam esse comparatam maioribus, exemplaribus plumarum locupletibus. Quam ob rem Apple statuit suam operam in Pro exemplaribus ut crescens postulatio occurreret.

Iuxta iphonem 15 seriem, Apple expectatur ad deducendum Apple Watch Series 9, Lacus Watch Ultra 2, et AirPods Pro in eventu. Addunt praeterea suggerentes Apple novos casus pro 15 seriei iPhoneorum introducere, intermissis casibus coriis. Praeterea, Apple considerat intermissionem currentem aciem accessionum siliconis iuvantis et fluoroelastomi sicut partem maioris incepti sui ad transitus ad materiae magis environmentally- sustinebiles.

Secundum relationem de MacRumours, Apple potest suis accessoriis currenti reponere cum materiis eco-amicis factis. Haec includit accessiones sicut iPhone Silicone Causa cum MagSafe, Sport Band, Solo Loop, et AirTag Loop. Renuntiatio etiam commemorat facultatem novae materiae premium nomine FineWoven introductae pro his accessoriis.

Hoc transitu, Apple expectatur nova consilia accessoria detegere, sicut "FineWoven" Apple Cohors speculatoria fibula magnetica instructa. Hic motus ad magis sustineri et environmentally- amicabiliter materias adsimilat cum Apple obligationi responsabilis et deinceps cogitationis societatis.

Super, huius noctis eventus promittit se novos fructus et innovationes ex Apple excitando afferre, dum valedicens seriei iPhone Mini. Ut semper, Apple pergit technologiae limites impellere et consilio satisfacere semper evolutionis necessariorum suorum clientium.

sources:

– Lacus Vicis 2023 hac nocte: Quando et ubi vigilare? Quid venit? Plena singula intus

- MacRumours referunt in Apple potentiale transitus ad materiae plus sustineri