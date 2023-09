In adventu iPhone XV: quid expecto

Pomum ultimam generationem telephonorum retexit, iPhone 15, apud "Wonderlust" eventum in Cupertino. Cogitatus multas notas notas retinet, sicut Islandia Dynamica cutout, nunc per totam lineam in promptu. Una tamen ex notissimis additionibus portum renovatum est: USB-C.

Motus hic per Apple notat mutationem ad standardisationem connectoris, partim ab EU legislatione agitatam. Dum Apple initio circa mutationem studere non potest, tandem progressus positivus pro consumers est. Portus fulgur, anno abhinc introductus, nunc phaselus est, cum linea iPad iam transeuntis ad iungo normatum.

Pluma insula Dynamica consectetur etiam, nunc porttitor consequat. iPhone 15 gloriatur a Super Retina XDR ostentatione, in promptu 6.1 pollices et 6.7 pollices ad Plus exemplar. Praecipua eius camera infiges 48 megapixellas habet et pixel binning utetur ad imagines summae solutionis 24-megapixelis producendas. Accedit, scelerisque praebet zoom melius cum 2x telephoto "qualitatis optica" pro ictibus acutioribus.

Apparatus discendi facultates in iPhone incorporatae sunt 15. Ipso facto deprehendere potest praesentiam hominis vel pet (specialis feles et canes) in artubus et secundum effectum bokeh applica. Modus Smart HDR etiam auctus est, adhibens profunditatem sentiendi in fronte camera ad res differentias meliores et spectrum colorum magis vibrans praebendum.

Sub cucullo, fabrica nova A16 chip bionica potestas est, quae in sex-core GPU efficiatur. Etiam technologiam ultra Wideband gloriatur, quae auget functionem FindMy, similes Apple Watch Series IX.

Aliae notabiles emendationes includunt vocem solitariam auctam ad strepitum ambientium extenuandum, ac novam pluma servitii Roadside pro connectivity satellite, in collaboratione cum AAA evoluta. iPhone 15 praesto est flavo, viridi, caeruleo, nigro, roseo.

Fontes: Apple