Apple iOS XVII: Quid expectes ex tardus iPhone Update?

Appellatio Apple iOS 17 renovatio proposita est ut mutationes significantes in iPhone tuum afferant. Novissima versio software Mauris quis felis Apple updates ut apps includit ut nuntia, Phone, FaceTime et Health, cum introductione novi plumae nomine StandBy. Gravis tamen est animadvertere iOS 17 solum praesto esse pro iPhone Xs vel exempla recentiora.

Inter notabiles upgrades in iOS 17 emendationes sunt ad telephonum app. Lacus Contactum Posters introducit, notorum notorum customisabilis qui apparent cum aliquem nuntium, nuntium, vel FaceTime apparent. Hae notae chartae personales cum imaginibus, Memojis, seu textu personali possunt, permittentes ad tactum magis personalem. Accedit, Vive Voicemail scribet nuntiis voicemails in reali tempore sicut RECENS epistulam relinquit, faciliorem reddit ad protegendos vocat et magnas epistulas colliget.

Mandata app etiam renovationem questus cum perscriptio in functione adiecta est. Hoc pluma permittit te certiorem facere amicum vel familiarem membrum cum petis ad certum finem. Si longiorem quam expectatam aut extemporalitatem abeatis, perscribe In notificationem tibi mittet ut omnia certa licet.

FaceTime utentes laetabuntur scire quod iOS 17 facultatem nuntiis videndi relinquendi causa requirendi vocat. Haec factura permittit utentes ut per video communicare etiam si recipiens vocationi non respondet.

Una e singularibus additamentis ad iOS 17 est StandBy modus. Pluma hoc tuum iPhone in ostentationem callidiem vertit cum in eius latus urget et ponitur. Facilis aditus ad mediationes, notificationes et vocat aditus permittit.

Secundum salutem mentis, Lacus novum notam inducit quae vocatur Salutem mentis in app Salutem. Haec factura adiuvat utentes indagantes mentis suae bene esse, ut aperiantur ad modum suum aperiendum et cognoscendi factores qui eam afficiant. Utentes possunt etiam aestimationes sanitatis mentis perficere et informationes cum suo medico communicare ad curationem quaerendam si opus sit.

Super, iOS 17 complures excitantes updates et features ad augendam experientiam iPhone usoris. Progressio expectatur evolvere die 12 Septembris.

sources:

- Source title: Apple iOS 17: Quid exspectes a tardus iPhone Update?

- Author: Daniel Howley

- Publication: Yahoo Finance