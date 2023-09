Lacus introducit USB-C dato pro iPhone XV et AirPods Pro *

In Apple recenti eventu societas denuntiavit significans mutationes suas technologias faciendas fore. Venatio iPhone 15 lineorum cum USB-C portibus instructa erit, priora fulmen portuum reponendo. Etiam Apple USB-C inducens sincipulum pro secunda generatione AirPods Pro-inducens.

Cum novo USB-C compatibilitas, usores suos AirPods Pro casu accusare poterunt utentes funem USB-C cum iPhone coniunctam 15. Ultima AirPods Pro cum USB-C causa iam praeordinari potest pro $249 et erunt praesto a die 22 Septembris.

Praeter portum renovationis, Apple emendationes ad AirPos Pro secundum vetustatem fecit. Utriusque casus et earbuds nunc IP54 aestimantur pro pulvere tutelae, augendae eorum altiore diuturnitate et diuturnitate.

Lacus etiam ostendit causam USB-C auditionis iacturae low-latentiam sustinere cum paribus cum Visione Pro venturo. H2 chip dat 20-bit 48 kHz qualitatem soni, promittens experientiam audio immersivam cum Apple tincidunt annum proximum movet.

Secunda-generatio AirPods Pro significantes upgrades praebent ex exemplo praecedentis, aucta efficiendi audio qualitatem et sonum activum indultum (ANC) perficiendi meliorem. Una linea eminens est modus perspicuus, qui praebet experientiam auditionis sonantem naturalem in interactionibus video vocationum et vocis. Manus liberae accessus ad Siri, inconsutilem mutandi fabricam, et volumen imperium additae sunt inter commoditates a AirPods Pro oblatas.

Lacus etiam notas venturas pro AirPods Pro emissione iOS denuntiavit 17. Adaptivum Audio ANC ac modum perspicuitatis dynamice accommodabit e in ambitu tuo, dum Privata Volume utitur machina discendi ad gradum audiendi optatum antevertet. Accedit, Conversatio Conscientiae volumen demittit et voces prioritizat, background sonum reducens automatice.

Praeterea programmata programmata exspectantur ut inconsutilem fabricam mutandi augeant, quo facilius inter Apple machinis transitus fiat. Accedit, utentes mox muti et muti poterunt, stipem in AirPods Pro premendo, pluma quae ad alia etiam exempla AirPos extendetur.

Apple etiam renovationem versionis suae EarPods wired inmittit, nunc cum USB-C compatitur. Pretium in $19, USB-C EarPods hac septimana emissi sunt.

Ut semper, Apple pergit suos fructus innovare, offerens functionem meliorem et usus usus pro clientibus suis.

sources:

- [Source 1]

- [Source 2]