Lacus in transitu AirPods lineup ad USB-C dato casu

Secundum relationem a Mark Gurman Bloomberg, Apple expectatur totam suam AirPods lineam ad USB-C in casu obeuntem mutandi. Dum AirPods Pro hunc transitum faciet iuxta iPhone 15 proximae septimanae Apple eventum, regularis AirPods et AirPods Max litem sequetur "primo anno proximo."

Pro AirPods, mutatio casu denuntiantis limitatur, dum ipsa earbuds manebit sicut exemplar secundae generationis proximo anno emissum. Lacus etiam complura programmata programmata pro AirPods Pro, incluso Adaptivo Audio, Colloquium Conscientia, et certiora automatice commutationes inter machinas denuntiavit.

E contra, longior distantia inter updates pro regularibus AirPods et AirPods Max suggerit haec exemplaria plus ementitius subiturum iri. Tertia-generatio AirPods appropinquant biennio ab ultima renovatione, et AirPods Max circa etiam longiores fuerunt. Veri simile est Apple modo impetum facere portum pro AirPods Max, cum non expectantur easdem novas lineas recipere ac AirPos Pro ob vetustiores H1 chip.

Renuntiatio Gurmani etiam singula in aliis productis Apples praebet, sicut Apple Vigiliae venturae. Novae vigiliae in linea cordis resignatae sensorem et lectiones sanitatis accuratiores reddent. Accedit relatio priorum opiniones de iphone 15 et 15 Pro confirmat, incluso leviore de aedificatione titanii et de transitu ad USB-C.

Super, Apple transitus ad USB-C casus increpans pro AirPods suis versus significat motum ad standardizationem per suas machinas. Haec mutatio users praebebit commodiori experientiam denuntians et adsimilat industriam transmigrationem in USB-C conectividad.

sources:

- Bloomberg Mark Gurman

- Quod virgatam