Novum Apple Watch Series IX introducendis

Apple publice induxit Apple Watch Series 9, recentissima additamenta ad lineum smarter. Una praecipuorum notarum seriei 9 est novum Apple S9 SiP, quod notabiles emendationes in actione et functione praebet.

S9 SiP iactat upgraded CPU, 30% velocius GPU, et machinae 4-coro neuralis. Hae upgrades proveniunt duplici celeritate ad machinas discendi operas, quae machinam efficiunt etiam plus quam antecessores sui capaces. Melior machina neuralis Siri petitiones etiam permittit ut in ipsa fabrica discursum sit, ut celerius et securius operationes obtineat.

Alia notabilis additioni seriei 9 nova est chip cohortis ultrawide-barbarae. Hoc chip dat utentes ut iPhone coniunctam pingant eamque collocant, similis quomodo opera AirTag. Accedit, Series 9 lineamentorum ostentatio quae splendorem graduum accommodare potest, cum maximo 2,000 nituum ac minimum 1 nit.

Una e notis eminentibus seriei 9 est gestus "duplex-ictus". Hic gestus permittit utentes ut principalem bullam in app per duplicato-icto pollicem et indicem in unum refrenent, faciliorem reddens negotia communia, sicut acervus acervus vel respondens vocat.

Lacus etiam Apple Vigilia Ultra 2 detexit, qui multa similitudinaria cum Series 9 participat, sed clariorem etiam facultatem praebet usque ad 3,000 nitorum. Ultra 2 novam includit vigiliam facies quae Modular Ultra vocatur, nominatim destinata pro athletis et fanaticis foris qui GPS coordinatas, elevationes informationes, seu mensuras profunditates aquarum requirunt.

Ambo Apple Vigilo Series 9 et Ultra 2 praesto sunt pro praeordinatione incipiendi hodie et publice deducenda die Septembris 22. Series 9 pretium est $399, dum ultra 2$ 799 constat. Pomum etiam eco-amicum "FineWoven" wristbands induxit ut optio pro serie Apple Watch.

Plura de annuntiationibus factis in Apple's Wonderlust Event, nostrum comprehendo rotundum reprehendo.

