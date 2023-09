Quid expectes ex Apple Novo Vigiliis: Series 9 et ultra 2

Pomum novum iphonem 15 seriem detegere constituit, ac postero-generationem Apple Watch Series 9 et Apple Ultra 2 ad eius eventus 'Wonderlust'. Cum informationes de iPhone 15 circumfuerint, novae vigiliae late mysterium manserunt. Hic est quid expectet ex vigiliis venturis Apple et mutationes maiores efficere possent.

Secundum relationem recentem Bloomberg a Mark Gurman, Apple Vigilia Series 9 et Ultra 2 simile consilium habebunt cum exemplaribus hodiernis, sed novum processum et varias sensores et upgrades componi potuit. Hoc includere potest sensorem cordis subtiliorem, augendae vigiliarum opportunitatem sequi facultatem. Novae vigiliae etiam famae sunt venire cum novo U2 chip, quod upgraded versionem chip in ultra-wide exsistens.

Ad casus fanatici, Apple novum totum pomum nigrum vigilare potest ultra 2. Exemplar praesens Ultra notum est pro suo titanio casis et constructionis vitreae durabilis, specimen actionis foris quasi hiking et tribuo. Unico tamen colore griseo praesto erat. Ad hanc limitationem, Apple potest offerre totam versionem nigram Ultra II.

Fuerunt rumores maioris redesigni pro Apple Vigilo, similes cum iPhone X impulsu in iPhone. Haec vigilia redesignata, ostentationem microLED ducens, initio expectatus est ut anno 2024 mitteret. Tamen videtur eius dimissio usque ad alterum dimidium huius decennii differri posse. Analystae suadeant microLED Apple Watch Ultra nunc verisimile esse in Q1 2026 deducturum esse loco ante praeventus alterum dimidium 2025 .

Dum iPhone 15 series multum attrectavit, novae vigiliae Apple sub rastro relative manserunt. Series 9 et Ultra 2 non significanter specie differre ab antecessoribus suis, sed processores upgraded, sensores emendati, et potentia introductio totius nigrae Ultra 2 , verisimile faciet optiones cogentes pro Apple enthusiastis et idoneitate-focused usorum.

Fontes: Bloomberg, MacRumors