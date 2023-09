Lacus Watch Cordis Rate App accipit Redesign cum watchOS 10

Cordis Rate app pro Apple Vigilo insignem redesignum cum emissione custodiarum accepit 10. Cum novo aspectu, app nunc novum frigidum notam includit, quae utentes ad cordis pulsationem in reali tempore visualisizare permittit.

watchOS 10 maiorem overhaul in Apple Vigilia experientiam, nova contenta UI, modus investigationis ad sanitatem mentis, novas vigilias facies induxit et versiones apporum indigenarum renovavit ut Tempestas, Stocks, Domus, Maps, Mandata, Horologium Orbis Terrarum, et Cordis Rate.

Applicationes in watchOS redesignatae 10 magis in aspectu informationes praebent et novas vias ad navigandum et accessum cito contentum praebent. Cordis Rate app nunc interfaciem nitidiorem habet comparatum cum priori tegulato consilio in watchOS 9. UI totum velum occupat et effectus laniatus includit, qui cum singulis pulsationibus pulsat.

Cum deductis app Cordis Rate, utentes videbunt iconem cordis obumbratam sicut vigilia venarum pulsus metitur. Tunc icon sync pulsus incipit cum pulsatione usoris, sinit ut cor suum in tempore reali ad visualize permittat.

App renovatio varias tegumenta comprehendit quae cotidie cor usoris ostentant range, rate quies, rate ambulans, rates workout. Haec tegumenta mundiorem speciem habent ac "i" globuli info, qui informationis informationis de requie et ambulatione rates praebent.

In fundo app, utentes invenire singulas cor rate pro quibusvis workouts quae interdiu compleverunt, inclusis numeris recuperationis cardio.

Novus Apple Vigilo Cordis Rate app in custodiis 10 praesto est, quae nunc in beta est. Gravis tamen est notare quod semel in vigiliis 10 inauguratus est, nulla via ad speculandum descendendum est.

Super, redesignes et novas facultates Cordis Rate app in watchOS 10 praebent experientiam magis immersivam et informativum pro Apple Vigilo users.

sources: 9to5Mac