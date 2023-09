Lacus Releases Updates pro Older Operating Systems figere Securitatis Issue

Lacus recenter renovationes dimisit ad systemata operativa maiora, inclusa iOS et iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9, et macOS Big Sur 11.7.10. Hae renovationes tendunt ad exitum securitatis compellare et congruentiam cum aliis machinis et accessoriis praebere.

Dum Apple plerumque ad systemata operativa-generationem suam tendit, interdum updates remittit exempla antiquiora quae recentissimas versiones currere nequeunt. Hae renovationes multiplicibus propositis inserviunt, in iis securitatis amplificationes et compatibilitatem cum recentioribus machinis educunt.

Dies unus ante eventum speciale Apple updates introductae sunt, et usores eas per renovationes systemata operativas instituere possunt. Pro iOS et iPadOS, updates possunt inveniri in menu Occasus sub Update Generali et Software.

IOS 15.7.9 et iPadOS 15.7.9 updates notantur per numerum constructum 19H365. MacOS Big Sur 11.7.10 renovatio numerum constructum 20G1427 portat, dum macOS Monterey 12.6.9 notus est ut aedificare 21G726.

Una e clavis emendationum in his updates est commissura pro CVE-2023-41064, vulnerabilitas securitatis quae potentiam arbitrariam codicis executionem permittere potuit per malitiose fabricati imaginem utens ImageIO. Plenitudinem alloquitur quiddam superfluum, exitus augendo memoriae tractando, efficiendo tutiorem.

Lacus agnovit relationes activas huius vulnerabilitatis abusiones suggerere. Inventio CVE-2023-41064 attribuitur Lab Civis apud Scholam Universitatem Torontoni Munk.

sources:

- Civis Lab apud The University of Toronto's Munk School