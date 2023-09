Lacus Watch Ultra 2: Upgrades and New Features

Secunda generatio Apple Watch Ultra advenit cum pluribus notandis upgrades. Spectacula lineamenta celerioris processus, quae ad longiorem vitam altilium conferat. Accedit, quod ultra 2 sensores emendari iactat pro lectionibus sanitatis et nova U2 chip pro accuratiore GPS vestigia.

In porttitor S9 chip potestatum Apple Watch Ultra 2 et novum gestus quod "duplex sonum" inducit, experientiam et accessibilitatem auget. Una e notis standi custodiae versio in fabrica Siri est quae independenter WiFi operatur, utentes utendi voce mandata in quolibet occasu permittens.

Similia seriei 9, quae etiam detecta est, Ultra 2 demonstrat officium Apple ambitus. Vigilia incorporat in casu suo contenta REDIVIVUS aucta et est carbonis neutra. Praeterea, Ultra 2 intentio est cum fanaticis velit in mente et cum partibus REDIVIVUS fit.

Secundum consilium, Ultra 2 eandem speciem quam eius Decessorem obtinet, cum 49-millimetris provectae magnitudinis ostentationem. Ostentus inlustrem splendorem 3,000 nituum praebet, perspicuam visibilitatem praestans etiam sub lumine directo. Lacus etiam ostentationem "Morular Ultra" introduxit, quae modum automatice nocturnum accommodat, idoneus ad togam diei ac noctis faciens.

Pugna vita est ellipsis Ultra- 2, cum vigilia capax usque ad 36 horas usui regularis et incredibilis 72 horarum modus potentiae humilis.

Pomum Watch Ultra 2 praesto est pro ordine praecellenti hodie incipiens et venditio erit ab 22 Septembris, cum pretio $799.

sources:

- Lacus

- Mashable