Lacus amplectitur USB-C dato in New Product lineup

Lacus recentius suum productum lineum retexit, ostentans emendationes suas in vigiliis et telephoniis. Cum variae novae notae gravissimae essent, maxima mutatio est adoptionis USB-C incurrens. Hoc negotio venit ut legumlatorum Europaei mandaverunt omnes machinas portatiles in continenti venditas USB per finem proximi anni habere debere.

Additio portus USB-C ad iPhone iconicos notabilis est discessus pro Apple. Societas, innovatione cognita, post alios aemulos technologias in hac provincia descessit. Potius tamen quam separare versionem machinae in mercatu Europaeo creare, Apple USB-C vexillum per omnes suos smartphones per orbem terrarum facere voluit.

Consumerent alacritatem hanc mutationis erga universalem notionem expresserunt. Multi aestimant commoditatem eiusdem generis utendi funem in omnibus eorum artibus praecipientes. Qui saepe iter faciunt, id maxime utilem reperiunt, quia multiplices rudentes excludit necessitatem ferendi.

Catharina Warren, manceps instrumentorum et technologiarum, motum ad normas excipit, dicens: “Ex mea parte, quodlibet signum bonum est. Valde affirmativus hic est gradus exiguus ad convenientiam quam omnes sumus postquam consumptores".

Gay Gordon-Byrne, moderator exsecutivus coetus VESTIBULUM consumendi Ius Reparandi Foundation, valorem mandati EU agnoscit sed incredulos de Apple motionibus manet. Illa suggerit Apple ut significationem huius mutationis exaggerare conetur, sicut hi laeti sunt ad aliquid faciendum quod bonum spectent. Tamen adhuc adoptionem USB-C tamquam progressionem affirmativam reputat.

sources:

- Originale articulum: CBC News