Tata Play Binge Socii cum Apple TV+ in India

Aggregator ductus Indiani, Tata Play Binge, cooperationem cum Apple TV+ denuntiavit, ut popularem seriem et membranas originales mercato Indico deduceret. Haec societas in India primogenitum suum genus Apple TV+ designat.

Per hanc collaborationem visores Indiani accessum habebunt amplis seriebus ut "Ted Lasso," "retrectans," "Silo," "Hijack," "Fundationem," "Tehran," "Servum," "Platonicum," "Separatio," "Mane Show," "Soror Malae," "Tardi equi," et "Planeta Prehistorica." Accedit, Apple Originale cinematographica quae "CODA" et "Puer, Mole, Vulpes et Equus", "Ghosted", et recenter praemissa "Beanie Bulla" in suggestu praesto erunt.

Ad launch, an ad expeditionem featuring Bollywood superstars Saif Ali Khan et Katrina Kaif expeditionem initiata est. Collaboratio haec expectatur ut ulterius extendatur Apple TV+ in foro Indico et praebent visores Indiani cum diversa contentorum extensione.

Praeter seriem ac membranas iam in Apple TV+ praesto, suggestum etiam novas membranas originalis in India dimittet. Nonnullae solutiones venturae includunt Martin Scorsesium "Interfectorem floris Lunae", Leonardum DiCaprio, Robertum De Niro, et Lily Gladstonem, exploratorem thriller "Argylle" cum Henrico Cavill, Sam Rockwell, et Bryce Dallas Howard, Ridley Scott "Napoleonis" stellantes. Joaquin Phoenix, et Josephus Kosinski intitulati Formula One racing cum Brad Pitt.

Collaboratio inter Tata Play Binge et Apple TV+ ad redigendum campum profluentem in India positum est, latius contentus electiones visorum in regione praebens.

Nippon TV retegit novas formas apud MIPCOM Iura Market

Nippon TV, auctor Iaponum popularium formarum sicut "Shark Tank" positum est quattuor novas possessiones in mercatu in Gallia venturos MIPCOM mittere. Hae proprietates includunt formam scriptam, quae vocatur "Maxime Magister", ubi magister recedit tempore ad detegendam mysterii illius qui eam tectum proiecit.

Duae formatae inscriptae etiam nudae erunt, inter quas "Suspectas in Statuto" compositum dramatis criminis scripto et inquisitionis non scripte proelium, et "V amici, 5 favores", studioso-fundatur ludos, ubi amici propter eorum celebritatem certant. amicis.

Accedit, Nippon TV inducens titulum animem vocatum "Diaria Apothecaria", quod est accommodatio popularis periodi Mysterii seriei cum supra 24 decies centena milia exemplarium vendita.

Nishiyama Mikiko, Vice Praeses exsecutiva Negotiationis Globalis in Nippon TV, officium societatis expressit ad confirmandas facultates suas productionis et distributionis. Nippon TV intendit ad programmata originalia producenda et ad seriem explorandam accommodationes in mercatu internationali per societates et gubernatores versiones in Iaponia productas et divulgatas.

Hae novae formae ex Nippon TV promittunt se unicum ac promptum ad audientias tam in Iaponia quam circa mundum adducere.

Nigrum Mandala consequitur Mundus Sales iura ad "Quid latet sub"

Niger Mandala, genus cinematographici in Nova Zelandia fundatum, mundum venditionum iura comparavit ad horrorem actionis obstupescentium "Quae Latent Sub". Jamie Bailey directa centra cinematographica circa catervam navalis subaquaneae in confinio conflictus nuclearis et Bellum Orbis Terrarum III. Cum arca nuda femina stowaway apparet, contentiones oriuntur sicut suspicantur illam infiltratorem Russicum esse posse. Sed mox reperiunt longe periculosius esse aliquid.

Jactus "Quae subtus latet" includit Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, et advena Dela Reilley. Pellicularium suum mundum antecedens apud Buffalo Somnium cinematographicum Festival in statu New York habuit.

Mem Ferda de FilmCore producta et exsecutiva a Ken Bressers de Films Dystopian in societate cum Bailey in Frame Films, "Quae Lurks Beneath" praebet, iuvenilem ac vehementem cinematicam experientiam pro generum cinematographicis fanaticis praebet.

Alan Carr exercituum BBC Quiz Show "Picture Slam"

"RuPaul' Drag Race UK" judex et "Magistri Interior Design Presenter" Alan Carr accipit partes exercitus pro BBC quiz ostendunt "Imago Slam." In unaquaque rotunditate tres iugis duobus decertantibus constantes exhibentur cum tabula plena picturis ex diversis subiectis. Partes picturas contra horologium recte cognoscere debent. Plenam tabulam derelinquens cum responsis rectis provenit in nummis dignis pro biga.

Turma finalistica facultas vincendi £10,000 ($12,500) praemium habebit si omnes picturas recte nominare possunt. "Imago Slam" praebet excitantem et velociter quiz formam ostendunt visores ad eorum cognitionem experiendam et pro substantiali praemio nummi contendunt.

sources:

- [Source 1]

- [Source 2]

- [Source 3]

- [Source 4]